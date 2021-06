Gustavo Adrián B. de 30 años cuenta que este conflicto comenzó tiempo atrás y que fue atacado varias veces por el mismo agresor, quien se encuentra detenido a estas horas.

El agresor fue detenido e identificado como Miqueas R. de 20 años, el cual según testimonios del damnificado, le habría disparado con un arma calibre 22 el cual uno de esos disparos le habrían impactado en una de sus piernas.

El hombre de 30 años decía “Un día me agarra de noche y me tira 9 tiros con una pistola calibre 22 versa, y uno de esos me impacta en la pierna”.

Además también dijo que pasado dos días de este hecho, volvió a sufrir otra agresión por parte de este “Se baja de su auto y me mete dos puñaladas, y ahí yo salgo corriendo. La policía vino a acudirme y me dijeron que me iban a llevar con la ambulancia pero me detuvieron y estuve 28 días preso”.

La última agresión se dio el pasado 6 de junio, como se había publicado en este medio, cuando Gustavo Adrián B, caminaba por inmediaciones a la Avenida San Martin, a pocos metros de la calle El Trabajador, de pronto es embestido por un auto marca Chevrolet Corsa.

No contento con esto, el agresor bajó del vehículo que conducía y con un palo tipo cachiporra lo agredió, el damnificado pudo identificar que se trataba de la misma persona que lo habría agredido veces anteriores.

“Yo estaba compartiendo con los chicos de enfrente de mi casa. Salgo a comprar y un auto me choca de atrás, el conductor sale con un bate y me mete tres palazos en el brazo y uno en el cuello. De ahí me dirijo hacia el CAPS sobre la Avenida San Martin para no asustarle a mi mujer y a mi hija”.

Luego del hecho, la ambulancia lo trasladó hacia el hospital en Villa Cabello y desde ahí fue derivado hacia el Hospital Ramón Madariaga, donde estuvo hospitalizado casi 24 horas.

El agresor se encuentra detenido

En horas del día de ayer, la Policía de Misiones detuvo a un joven atropelló a un hombre y luego se dio a la fuga. Luego de la detención, los efectivos corroboraron que se trataría de la misma persona que ya había sido detenido anteriormente, sospechado de apuñalar al peatón embestido. Ambos son vecinos.

La detención fue realizada por efectivos de la Dirección Agrupación Motorizada, los cuales aprehendieron al joven de 20 años sobre las calles Armonía y Almafuerte de la Chacra 181.

Fueron alertados por el Centro Integral de Operaciones (CIO-911) a una de las patrullas motorizadas, les informaron que a través de las cámaras de Videovigilancia, observaron al involucrado circular por las avenidas Urquiza y San Martín. Por esta razón se montó un operativo cerrojo con otras patrullas y se logró interceptar al sospechoso.

El joven está acusado de atropellar con su automóvil a un hombre de 30 años y luego darse a la fuga. También le secuestraron un Chevrolet Corsa con pedido de secuestro por haber causado lesiones varias veces, dos proyectiles calibre 22 y un cuchillo.

El acusado tiene una causa por “lesiones con arma blanca” contra el mismo peatón atropellado (investigada por la comisaría Decimosexta). El siniestro vial fue caratulado en forma provisoria como “homicidio en grado de tentativa”.