La defensa del acusado del ataque sexual en la ciudad de Posadas, a una joven estudiante en su departamento, apuntó a una práctica sexual para justificar el hecho de que el joven fue encontrado por la propia policía sobre la víctima, desnudo y asfixiándola.

Cabe destacar que, según el testimonio de los oficiales que se encontraron con la escena, la joven no respiraba y tuvo que ser reanimada para volver a hacerlo.

“Fue un acto sadomasoquista consensuado”: así se defenderá el joven acusado de un ataque sexual en Posadas.

Sin embargo, los nuevos abogados defensores de Alejandro N., que asumieron el martes pasado, entienden según el relato del imputado, que ambas personas se conocerían y habrían mantenido relaciones sexuales con consentimiento y que lo qué ocurrió fue un acto de “sadomasoquismo”.

Roxana Tamara Ramírez Moll y Nelson David Ortiz, en representación del Estudio Jabornicky & Asociados, aún todavía no han accedido al expediente judicial, pero mencionaron que “la defensa está tomada” y qué actuarán para trabajar con su cliente.

La posición de la defensa, según las versiones de Alejandro N., ambos se conocían previamente “evidentemente ellos tienen un conocimiento desde antes, se habrían visto en una discoteca esa misma noche, habrían accedido en conjunto a la habitación y tuvieron una actividad denominada -parafilia- hay una relación rozado a lo que nosotros llamamos sadomasoquismo”, dijo la defensa.

“Mi cliente es una persona de bien, hace deportes y tiene una familia. No es un ignoto. En principio, la relación fue consentida, siempre según los dichos del imputado. Él me dice que estaban jugando, nosotros vamos a ir por ahí, femicidio acá no hay”, apuntaron.

Por otro lado, la defensa reconoce que ambos no tienen relación de amistad a través de las redes sociales y también que los celulares no dan negativos.

“Entre ellos dos existió una relación de conocimiento anterior él me lo dice, después se vieron en la discoteca y allí comenzó el cortejo”, insiste.

Asimismo, la defensa cree que la causa “está estancada” y que “creen en los policías, en la declaración de ella”. No obstante, el imputado está acusado de “femicidio en grado de tentativa y el delito contra la integridad sexual”.

La defensa de Aleandro N. apunta que habría estupefacientes y alcohol de por medio en el “encuentro” que mantuvieron el domingo, en horas de la madrugada. En tanto, aclararon que aguardan por las filmaciones del local bailable.