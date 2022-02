Jorge Balanda, presidente de la delegación Misiones de la representación central de la colectividad ucraniana en Argentina habló con medios misioneros sobre el conflicto entre Rusia y Ucranía y el posible enfrentamiento bélico, el cual rechazaron rotundamente, pidiendo paz entre estos países.

“La colectividad ucraniana en Misiones vive esta situación con mucha tristeza. A pesar de los años, acá seguimos respirando la cultura que trajeron nuestros abuelos y tenemos un contacto permanente con Ucrania y sus representantes en Argentina” dijo Balanda.

Además comentó que hace algunos días, junto con integrantes de la colectividad, realizaron una manifestación en Posadas y Apóstoles con el objetivo de pedir la paz y expresar su solidaridad con el pueblo ucraniano.

Contó también que “lo que nosotros sabemos es que Ucrania ya está en guerra hace 8 años. Luego de la denominada revolución de Maidán, cuando el pueblo derrocó al presidente Víktor Yanukóvich porque lo había traicionado. En su momento Yanukóvich había dicho que iba a ‘mirar a occidente’ y finalmente terminó haciendo una alianza con Putin que disgustó al pueblo y por eso lo derrocó”.

“A partir de ese momento Rusia cambió totalmente, siempre fue hostil, pero esa hostilidad se transformó en ocupar Crimea, en fomentar a los mercenarios en las provincias de Lugansk y Donetsk. Ahí comienza este conflicto. Occidente tardó en reaccionar porque pensó que se trataba de un problema menor, pero eso era solamente el inicio para Rusia”, expresó Balanda.

Sin embargo, el representante enfatizó que el conflicto se genera por parte del presidente Putin y que nada tiene que ver el pueblo ruso. “Esta es una locura de Putin, no se trata del pueblo ruso. Nosotros sabemos distinguir entre el poder ruso y el pueblo ruso, que no quiere la guerra. La guerra la quieren los dictadores como Putin. Vivimos con angustia y con la esperanza de que no haya guerra”, expresó.

Comunidades ucranianas y rusas en Misiones piden paz entre países.

“Expresamos nuestra solidaridad y pedimos paz, pero con la integridad territorial de Ucrania. Ucrania es una sola, es previa a Moscú. La historia así lo dice: Ucrania es europea porque es de Europa y no puede ceder al capricho de un dictador de ese bloque similar al soviético”, cerró.

Por su parte, Zenona Arciuch de Zabczuk, la cónsul honoraria de la Federación Rusa en la provincia de Misiones, lamentó lo que está pasando y dijo que desde aquí desean que no se produzca una guerra.

“Lamento mucho lo que está pasando porque somos hermanos. No creo que lleguemos a la guerra, Dios no lo va a permitir. Ucrania es un pueblo pacífico y tiene mucha similitud con Rusia”, expresó Zenona desde la ciudad de Oberá.

“Duele porque somos hermanos, somos un ejemplo mundial de convivencia. Cuando vinieron los inmigrantes a América escapando justamente de la guerra y el hambre lo hicieron en el mismo barco los rusos y los ucranianos. Lo que buscamos es la paz”, completó.

Fuente: El Territorio