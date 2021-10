Alumnas de un colegio religiosos de Posadas denunciaron acoso sexual por parte de sus compañeros de curso.

Estudiantes del segundo año del Colegio Roque Gonzales de Posadas, en la mañana de ayer decidieron realizar una protesta en las instalaciones, por la falta de respuestas de las autoridades escolares, tras la denuncia por acoso sexual que apunta a otros alumnos de la institución.

Los hechos denunciados, según declararon las estudiantes, habría comenzado con el regreso a clases, sin embargo la situación estalló esta semana con la difusión de fotos capturas, donde se podía evidenciar una serie de mensajes entre un grupo de varones, que manifestaban el deseo de secuestrar, violar y torturar a sus compañeras de curso.

Por ello, comenzaron a movilizarse exigiendo sanciones ejemplares acordes a la gravedad del caso hacia estos adolescentes, sin embargo desde la institución no recibieron respuestas y acusaron a la misma de minimizar la situación.

En la mañana de ayer, las víctimas junto a otras compañeras quienes demostraron su apoyo al reclamo, realizaron una sentada masiva en las instalaciones del colegio exigiendo ser escuchadas y las sanciones correspondientes para este joven.

Esta medida fue acompañada por los padres y madres de las alumnas, quienes revelaron que “nuestras hijas presentaron una nota en el colegio contando lo que sufren desde principio de año y se nos informó en el grupo de WhatsApp de padres. Ahí hablamos con ellas y nos mostraron los chats de las cosas horribles que decían los alumnos”.

Además, remarcó que no solo se trata de acosos vía mensajes, sino que también estas actitudes ocurren dentro del curso. “Les levantaba la pollera, le sacaban fotos desde abajo cuando estaban paradas y pasaban las fotos en los grupos, las manoseaban y era un acoso constante. Mi hija no quería ir más al colegio”, contó una de las madres.

Según la madre de una de las víctimas, indicaron que fueron al colegio a reclamar la situación, pero que el rector les dijo que “no es un problema nuestro”.

“Fuimos a exponer la situación al rector, pedimos una sanción, pero no nos tomaron la denuncia y les dijimos que esto pasaba en horario de clase y era su responsabilidad. Las nenas están cansadas y no pasó solo un día, viene pasando desde principio de año”, agregó la denunciante.

Indicó además que “lo más grave es que el colegio no toma medidas, no ponen una sanción, no defienden a las nenas, solo a los varones y le dicen que ellas no pueden quejarse”

Frente a esto, la madre contó que “hice una denuncia en la Policía, ahora vamos a ir por la parte legal del colegio, hablamos con el SPEPM y vamos a hablar con el representante legal. Si no tenemos una respuesta la semana que viene llevaremos las pruebas al SPEPM para que pueda involucrarse en la situación”.