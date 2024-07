La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, la comprensión del lenguaje natural, y la capacidad de tomar decisiones.

Por todo eso, la inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas. El ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en la inteligencia artificial que está diseñado para comprender y generar texto de manera similar a como lo haría un humano, lo que permite interactuar con él a través de conversaciones de texto. Hace poco sumó la función de emitir sonidos como los de la voz humana.

Gastón (gaston_y_co), un usuario de TikTok, publicó un video relatando una experiencia muy cómica y peculiar que vivió usando el ChatGPT. Según explicó le pidió al software que fingiera ser su novio.

“El otro día le pedí al ChatGPT que finja que era mi novio y tuvimos una pequeña conversación hablada en el modo de hablar y escuchar y después le pedí [risas] que me diga cosas lindas durante un minuto y fue re loco y lo hice porque lo vi en aun TikTok. `Ok, no me juzguen. No los quiero acá juzgando`”, comenzó.

“Cuestión que después me junte con mi amigues y les conté la secuencia y les dije que era re realista y que yo me enamoraba de algo así y me dijeron que no `no puede ser tan realista` y yo les dije `Sí, les muestro`”, continuó Gastón.

“El tema es que me equivoqué: en vez de decir `fingí que sos mi novio` le dije`fingí que estás perdidamente enamorado de mí`”, expresó el usuario entre risas.

La increíble respuesta del Chat GPT

“Las cosas que me empezó a decir el ChatGPT y yo mirando a mis amigos tratando de decirles como `no, no fue esto lo que yo le pedí`”, siguió Gastón.

Gastón explicó cómo se sintió: “Quedé como un psicópata porque ChatGPT me estaba diciendo las cosas más lindas que me dijeron en toda mi vida y yo no sabía cómo decirles `Por favor, no es que tuve una conversación…` Para cerrar, opinó: “No sé cómo salgo a la calle, no sé cómo hago para salir día a día al mundo”.