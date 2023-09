Un TikToker fue “ayudado” por Lionel Messi a estudiar para un examen y se volvió viral.

La pasión por Lionel Messi ha alcanzado niveles inimaginables, y en esta ocasión, un usuario de TikTok ha compartido un increíble video que demuestra cómo el astro del fútbol pudo ayudar en sus estudios de Sociología.

El video de TikTok de Francisco Parata se viralizó rápidamente y generó una oleada de reacciones y comentarios sorprendidos debido a la impresionante semejanza entre la voz del futbolista y la realidad. En el video, Parata revela cómo utilizó la IA para lograr que Messi “lea” el texto académico, un proceso que dejó a muchos sin palabras.

El joven argentino revolucionó las redes con una IA

Francisco Parata compartió su hazaña en varias plataformas de redes sociales, incluyendo TikTok e Instagram, revelando el proceso que siguió para lograr este increíble resultado. En su video, explica: “Tenía que leer este texto y no tenía ganas, así que hice que me lo lea Messi”. Este enfoque innovador no solo permitió que la voz de Messi apareciera en el texto sociológico, sino que también le permitió “hablar” sobre una variedad de temas, desde lingüística general hasta microeconomía e incluso la popular saga de Harry Potter.

El experimento generó una amplia gama de reacciones en línea. La mayoría de las respuestas fueron positivas, con muchos usuarios maravillados por las posibilidades que ofrece esta tecnología. Sin embargo, también hubo voces de preocupación.

Algunos usuarios señalaron los posibles problemas éticos y legales que podrían surgir al utilizar esta tecnología para hacer que cualquier voz diga cualquier cosa. Uno de los comentarios expresó: “¿Te imaginas la cantidad de problemas que puede generar eso? Puedes hacer que cualquier voz diga cualquier cosa”. Otros argumentaron que el tiempo invertido en hacer que Messi “hable” podría haberse usado para estudiar de manera más convencional.

El experimento de Francisco Parata plantea preguntas fascinantes sobre el futuro de la educación y la tecnología. ¿Podría la IA y la voz de celebridades ayudar a que el aprendizaje sea más accesible y atractivo para las generaciones jóvenes? ¿O deberíamos ser cautelosos ante los posibles abusos de esta tecnología?

También probó la aplicación con el libro de Harry Potter

En última instancia, el video viral de TikTok de Francisco Parata nos recuerda la capacidad sorprendente de la tecnología para transformar la educación y desafiar las formas tradicionales de aprender.

La locura por Lionel Messi puede haber llegado a niveles insospechados, pero también ha abierto la puerta a una conversación importante sobre el equilibrio entre la tecnología y la educación en el mundo moderno.