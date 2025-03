Un preso explicó las 5 razones insólitas por las que hay que tener una historia de amor con ellos

Un video publicado por el usuario @jeredechakaa en TikTok, está dando la vuelta al mundo entero. En él, explica las cinco razones por las que una mujer debería ir a ver a un preso a la cárcel. Más de 2 millones de personas vieron el video y la gente aprovechó para dejar sus comentarios.

Las 5 razones que menciona el preso

1. “No podemos salir a ningún lado, estamos re en Canadá, más que volverte loca detrás de un teléfono, no va a pasar y no te podemos engañar”.

2. “Te va a ser fiel mi amor. Te va a tratar como una reina, te va a hacer pasar un re momentos detrás de un teléfono y no solamente teniéndote al lado”.

3. “Si vos sos la concubina, en algunas unidades te van a dejar ver el listado de visitas y vas a saber si te está engañando o no”.

4. “Porque mínimo te tiene que bajar un bizcochuelo o una torta helada, para desayunar algo a la mañana”.

5. “Porque te va a llevar al paraíso y al infierno el mismo día. Escuchaste, el mismo día”.

Los comentarios del video viral del preso

La publicación generó mucha repercusión y mucha polémica. En los comentarios del video, algunos usuarios aprovecharon para dejar su comentario: “Miro el video una vez más y me convence”, “Estoy sola, pero tampoco desesperada”, “Yo siempre toda la vida dije que nunca jamás iba a estar con un preso y me pasó algo increíble. Conocí en el estado más crítico de mi vida a un chico que hacía un día que había salido y me enamoró”.