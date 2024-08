“Sos un bolu...”: Dalma le respondió a Manuel Adorni, tras la chicana a Diego Maradona en el día del zurdo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dio una nueva conferencia de prensa y en el final destacó a varios deportistas argentinos que marcaron la historia y omitió a Diego Maradona. Por lo cual, más tarde, la hija del 10, Dalma, le respondió.

La respuesta de Dalma Maradona hacia Manuel Adorni, tras los dichos sobre Diego

En “Ángel responde”, el programa de streaming de Bondi Live, Dalma Maradona se refirió al discurso de Manuel Adorni, vocero presidencial, en el que felicitó a varios deportistas zurdos por el día del zurdo y ninguneó a Diego Maradona.

“¿Le contesto al muppet o no? Capaz no hace falta porque es una persona que repite lo que tiene que decir, él ni siquiera tiene un pensamiento propio. Es el vocero de alguien”, comenzó Dalma y agregó con enojo: “Hizo un paso de comedia de que se olvida, muy mal actuado y cuando le dicen Maradona, dice: ‘¿Quién?’”.

“Yo te voy a decir una cosa. Te guste o no, a la Argentina la conocen, gracias a la persona que vos crees que no conoces o te haces el bolu** diciendo que no la conoces. Deportivamente, representó a Argentina y salió campeón. Es algo que vos no podés negar”, recalcó Dalma y afirmó que Maradona es ídolo de Messi, Ginóbili, Maravilla Martínez, los zurdos que sí nombró en su discurso.

Qué dijo Adorni sobre Maradona en el Día del Zurdo

Al finalizar la conferencia de prensa, el vocero de Javier Milei señaló: “Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, Ángel Di María, Emanuel Ginóbili, Sergio “Maravilla” Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García, grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”. Luego, alguien del público le preguntó por El Pelusa y dejó una respuesta llamativa.

Conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni. (Gentileza Clarín)

Ante la consulta del presente preguntando por Maradona, Adorni parecía no entender qué le decían y una vez que comprendió lo que le hablaban, respondió: “¿Ah, era zurdo? Sí, era zurdo” y cerró la conferencia de prensa: “Hasta aquí lo mío, señores”.

Qué pensaba Javier Milei sobre Maradona

A lo largo de toda su trayectoria mediática y política, el presidente Javier Milei siempre se mostró muy en contra de Diego Maradona y futbolísticamente lo puso por debajo de Pelé y Messi. También, tenía publicaciones que ofendían al ídolo argentino en 2016 y algunas las tuvo que borrar de su cuenta de X, antes Twitter.