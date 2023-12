Pampita y Benjamín Vicuña fueron vistos juntos en un aeropuerto: la actitud de la modelo que sorprendió

Pampita es una de las modelos más icónicas del país, con una extensa trayectoria en las pasarelas más importantes y como figura de los medios de comunicación supo ganarse un lugar en el corazón de los espectadores con su carisma y belleza.

La modelo siempre genera noticias con lo que hace o dice, es por eso que esta vez se filtró unas imágenes de ella con su expareja y padre de sus hijos Benjamín Vicuña, lo que rápidamente generó repercusiones.

Si bien se sabe que la expareja mantiene un buen vínculo por el bienestar de sus hijos. Fue en el Twitter de LAM que publicaron varias imágenes de ellos dos juntos en un aeropuerto, antes de que Vicuña viajara a Chile con sus cinco hijos.

Pampita y Benjamín Vicuña juntos en un aeropuerto Foto: x/LAM

Por lo que se sabe, el actor se fue al aeropuerto con Magnolia y Amancio, los dos hijos que tuvo con la China Suárez, mientras que Pampita se acercó a acompañar a Bautista, Beltrán y Benicio, los tres hijos que tuvo con Vicuña.

Pampita y Benjamín Vicuña juntos en un aeropuerto Foto: x/lam

Lo más llamativo es que al lado de la modelo se encuentra Magnolia, lo que deja en claro, una vez más, la buena onda que tiene ella con los hermanos de sus hijos. Y que tanto Pampita como la China Suárez dejaron en claro varias veces, ya que se consideran familia, más allá de las diferencias que alguna vez tuvieron.

La fuerte pelea entre Pampita y Moria Casán en el Bailando 2023

Hace unos días, la modelo y la “One” tuvieron un escandaloso cruce en el Bailando 2023, donde se desempeñan como jurado. La discusión comenzó cuando Moria criticó la devolución de Pampita.

“Como esto es un reality, me parece injusto lo que dice Carolina Ardohain porque dice ‘lo que a mí me gusta, le pongo nota buena; y lo que a ellos les gusta, le regalan 10′”, expresó Moria.

Así fue la escandalosa pelea entre Moria y Pampita Foto: captura video

“Pero a veces la gente se cae y les regalan un 10″, replicó Pampita. Ante esto la “One” respondió con enojo: “¿Por qué ‘les regalan’? Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira Nara”.

“No, yo no regalo 10 a nadie, vale un montón mi puntaje”, señaló la modelo.

“Bueno, no seas jurado de jurados. No seas buchona. No digas ‘regalar’ porque yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, soy una señora que nunca falta”, contratacó Moria.

“Me banco todos los días que les regales 10 a todos los participantes que bailan pésimo. ¡Y me la re banco, eh! Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora de 45 años! No sos solo vos una señora. Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz”, sentenció Pampita.