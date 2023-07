La conmovedora propuesta que un joven le hizo a su papá del corazón y emocionó a todos

Rodrigo, un joven de 21 años, se volvió viral en la aplicación de TikTok luego de compartir un emotivo video donde le hizo una importante propuesta a su papá del corazón. “¿Te animarías a aceptar ser mi papá?”, le escribió el adolescente en una carta.

El hombre, con lágrimas en sus ojos, le respondió que sí y ambos se unieron en un cariñoso abrazo. “¿Cómo voy a decir que no si siempre fuiste mío?”, exclamó completamente conmovido por la carta. El video acumula más de 1 millón de reproducciones y llegó a tener casi 200.000 corazones rojos.

En el posteo, el adolescente escribió un pequeño texto: “Muy pocos saben mi historia… porque en sí para mí nunca existió nada de lo que hoy no tengo, pero como siempre me enseñaron, todo llega, tanto tiempo esperando… llegó”.

Luego continuó: “Por fin puedo decir que lo que siempre quise se cumplió, ya estamos en la recta final… gracias Dany Páez por ser más que mi papá: sos mi confidente, mi mejor amigo. Gracias por elegirme, porque realmente vos me elegiste a mí como tu hijo”.

La historia detrás del emotivo video que emocionó a toda la Argentina

Rodrigo reveló que es algo que tenía preparado hace años y que tenía planeado pedírselo dos días después del momento en el que finalmente lo hizo, pero su ansiedad pudo más y no se aguantó las ganas de mostrarle la carta. “Desde que soy muy chico que quiero que sea mi papá, pero mi mamá siempre me frenaba porque quería que conozca mi historia y que sea más grande, que lo decida siendo un adulto”, contó el hijo de Daniel.

También explico que en innumerables ocasiones intento hacerlo debido a las situaciones en las que tenía que mencionar su otro apellido: “Yo siempre quise ponerme el apellido de él porque cuando iba al colegio me decían otro apellido o cuando iba a lugares a presentar el documento no tenía su apellido. Siempre fue mi deseo”.

Por su parte, Daniel, el otro protagonista del video, contó cómo es la historia familiar que lo enlaza, con quien dentro de dos días llevará su apellido: “Cuando nos conocimos con mi señora, él tenía un año. La vida nos juntó y eso fue amor, porque ya tiene 21 años y no nos separamos ni dos minutos”. Luego agregó: “La sangre no hace a la familia, esto es un amor mutuo que ni siquiera imaginé cuando él llegó. Ni mis padres ni mi familia me pidieron explicaciones, nunca hubo una diferencia ni una necesidad de aclarar quién era”.

Con respecto a ello, expresó su gran admiración hacia sus seres queridos: “Somos una familia que pone ante todo el amor por delante y así es como fluye todo esto. No nos separamos nunca, a donde vayan nos van a ver juntos. Se trata de amor solamente”. Luego, sumaron a Felipe, el hijo de 10 meses que tiene el joven de 21 y contó que será abuelo legalmente en dos días.