Joven mexicana experimenta la “pálida del mate” y se hace viral en TikTok

Una joven mexicana se hizo viral en TikTok tras relatar su traumática experiencia al tomar mate por primera vez. La chica, oriunda de la Ciudad de México, compartió un video en el que contó que sufrió la “pálida del mate”, una sensación de estar ebria que puede experimentarse al tomar mate en exceso.

La historia comienza cuando la protagonista, conocida como @alexaacmpp, realiza una visita al supermercado y se topa con la yerba mate. Recordando que su novio había comenzado a interesarse en el mundo del mate, decidió comprarla, desencadenando una serie de eventos que la llevarían a una experiencia inolvidable.

La pálida del Mate, la teoría de una mexicana Foto: redes

En su video, Alexa revela que su primera toma de mate le provocó lo que ella llama “la pálida del mate”, pero no pudo resistirse al sabor y al efecto que le causó. Un amigo argentino la había alentado previamente a probarlo, lo que la llenó de curiosidad desde el principio. “La verdad que la primera vez que tomé mate me dio ´la pálida del mate’, pero realmente me gusta. El sabor y el efecto que tiene en mí. Entonces, voy a prepararlo”, reveló la joven en el video.

La chica siguió los pasos para preparar el mate y, después de tomar el primer sorbo, dijo que le había quedado bastante bien. Sin embargo, minutos después, comenzó a sentir los efectos de la “pálida”. “Me siento mareada, me duele la cabeza y tengo mucho frío”, dijo la joven en el video. “Creo que me dio la pálida del mate”.

Con orgullo, la joven comparte su entusiasmo después de dar su primer sorbo. A pesar de la experiencia inicialmente abrumadora, asegura que es una gratificante experiencia y elogia su propia habilidad para preparar un mate de calidad.

El video de Alexa en TikTok no tardó en convertirse en viral. Hasta la fecha, ha acumulado más de 400 mil visualizaciones, 63 mil likes y ha generado cientos de comentarios por parte de los usuarios. Entre los comentarios, se destacan las dudas sobre qué significa “la pálida del mate”, lo que llevó a una explicación por parte de otro usuario que había experimentado síntomas similares después de tomar varias porciones de mate.

La historia de la joven usuaria de TikTok, Alexa, quien compartió su inesperada experiencia al probar el mate por primera vez, ha conquistado las redes sociales y generado una ola de interés y curiosidad. Su historia es un ejemplo de cómo las experiencias personales pueden tomar un giro inesperado y convertirse en un fenómeno viral en el mundo digital. Si algo podemos aprender de esta historia, es que la diversidad de experiencias en torno a una bebida tan querida como el mate es tan vasta como la imaginación misma.