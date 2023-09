Es argentino, vive en Noruega y reveló qué es lo que menos le gusta del país: “Tengan cuidado”

Un joven se hizo viral en TikTok al revelar qué cosas le disgustan de Noruega, país en el que reside desde hace un tiempo. Rami Raxione comparó actitudes de los noruegos con los latinoamericanos y despertó todo tipo de opiniones.

“Si ustedes buscan la típica charla argentina o latina de ‘che, te cuento qué me pasa y qué siento’, bueno, acá no va a pasar”, arrancó el influencer, centrándose en cómo los noruegos gestionan sus emociones. Y sumó: “Son muy retraídos, se guardan todo y no tienen comunicación con sus sentimientos”.

“Acá nos pasa que expresamos lo que sentimos, pero ellos se lo guardan en el pechito y después tienen depresión. Por eso el país tiene una tasa tan alta de suicidios”, informó.

El segundo punto está relacionado a los saludos: “Los noruegos no saludan cuando entran a ningún lugar. Ellos solo caminan y ya. Tal vez te dicen ‘hola’ o hacen un saludo general, pero no te van a preguntar cómo estás, ni te van a dar un beso. Si te pueden evitar, te evitan. Entre menos contacto físico, mejor”.

Un aspecto que alarmó a Raxione es el del alcohol. Según lo que observó, quienes residen en Noruega tienen relación abusiva con las bebidas alcohólicas: “Se gritan en la calle, se agarran a las piñas, son torpes… Tienen un comportamiento bastante infantil, tengan cuidado con los noruegos alcoholizados”.

“Si no sabés noruego, las abuelitas te van a odiar. La gente adulta solo quiere que hables en su idioma, no inglés, pero igual me parece totalmente respetable porque es su país. Yo, cuando hay mucha gente mayor, prefiero que otro compañero agarre esa mesa”, señaló el influencer.

Por otro lado, gracias a la naturaleza y sus paisajes, los noruegos tienen una vida fitness muy arraigada, donde hacen mucha actividad física y salen a correr a cualquier horario y sin importar el clima: “Crecieron todos en un buen entorno. La mayoría son así, súper atléticos”.

Y el joven cerró: “Todo está bien hecho, excepto la burocracia, pero todo es perfecto. Si salís a la calle, te enamorás de por lo menos 80 personas al mismo tiempo”.