¿El sandwich de miga es argentino?: estuvimos engañados todo el tiempo

El sándwich de miga es parte de la cultura argentina desde hace años. Ya sea para almorzar, cenar o hasta para merendar acompañado con mate, esta comida es infaltable en juntadas entre amigos o familiares, cumpleaños o fiestas. Pero, ¿es un invento argentino?

El sándwich de miga, una delicia adoptada por Argentina

Una cuenta de TikTok llamada Umami, que tiene su propio canal de YouTube donde publica recetas de comida y datos sobre alimentos, compartió un video y provocó reacciones de todos los argentinos. “Una que no sabías: el sándwich de miga no es argentino y encima, es bastante nuevo”, empezó comentando el joven.

Rebobinando la historia, el tiktoker comentó: “Hasta hace algunas décadas solo lo podías consumir y comer en algunas confiterías clásicas de Buenos Aires. Se consideraba un producto casi exclusivo, solo lo podías conseguir en Las Violetas, Dos Escudos o Aexposición. Pero hoy en día, Argentina y Uruguay son los únicos dos países donde se consume masivamente”.

El origen del sándwich de miga

“El sándwich de miga llegó en barco con los inmigrantes italianos. Su antecedente directo son los tramezzini, del norte de Italia”, añadió. Fueron inventados en 1925 en Turín, específicamente en el café Mulassano, donde se podían encontrar al rededor de 40 variedades.

“En su momento, la idea era generar una alternativa italiana a los sándwich que se sirven en el high tea inglés. Es más, hoy en día el sándwich de pepino inglés es bastante similar a lo que comemos nosotros como sándwich de miga todos los días”, aseguró el joven.

Sin embargo, indicó que la receta se cambió desde su origen: “Pero como casi todas las recetas heredadas, al llegar a la Argentina, se le dio una vuelta de tuerca: los clásicos tramezzino son triangulares y hasta más sofisticados, tienen langostinos, alcauciles, otro tipo de comida”.

Mientras que los sándwiches argentinos, en cambio, son cuadrados y con otros ingredientes, por ejemplo, tomate, huevo, jamón, queso. “Hoy podemos encontrar gustos más exóticos como jamón crudo, queso azul, palmitos y hasta berenjena, pero mis favoritos son los de vitel toné”, finalizó el joven.

Sin embargo, los seguidores argentinos no se quedaron callados y no dudaron en responder a lo que sienten que es de industria nacional: “El sánguche de miga es argentino y eso no se discute”, comentó un usuario, mientras que otro respondía: “Entonces si es argentino, Italia y Argentina es lo mismo”.