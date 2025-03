Compró calzoncillos y cuando llegó a su casa se llevó una sorpresa insólita

Un nuevo video se está volviendo viral en los últimos días en redes sociales porque lo que pasó fue realmente pocas veces visto. La publicación fue subida por el usuario @johaparedesss a TikTok y tiene casi medio millón de reproducciones. En ella, se puede ver la manera curiosa que tuvieron los vendedores para engañarla.

Cómo fue el engaño viral de los calzoncillos

“Me estafaron. Fui compré esta docena mayorista de boxers. Viene así, yo lo que veo es esto y esto que viene en la bolsita. Llego a mi casa, lo desarmo y digo ‘bueno, voy a chusmearlos’, siempre miro uno por uno. Saco este, re lindo, me encanta, y miren acá”, expresó la mujer tras mostrar los dos calzoncillos que eran comunes y corrientes, pero los del medio tenían estampas de Homero, Bart y Marge de Los Simpson, con un diálogo en inglés.

“Me siento estafada porque no era lo que yo vi al comprar. No digo que sea feo ni lindo, pero no era lo que yo quería comprar. ¿Cómo van a poner uno liso de entrada y salida de lo que se ve y estos en el medio? Básicamente me estafaron”.

Los comentarios del video de los boxers virales

La gran repercusión de la publicación generó la sorpresa de muchos usuarios que aprovecharon para dejar su opinión con su toque de gracia: “¿Por qué gastarán dinero y recursos en estampar algo tan feo que nadie quiere comprar?”, “Te compro uno”, “No se lo vendían a nadie y se les ocurrió hacer eso”.