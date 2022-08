La nueva presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, pidió la renuncia de tres directores de la entidad al Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Legal y Técnica.

Batakis buscaría con este pedido poner funcionarios de su confianza en puestos claves del Banco Nación. Foto: Clarín. Foto: Fernando de la Orden

Los tres directores involucrados son Claudio Lozano, Federico Sánchez, Guillermo Wierzba. Lozano, director del banco, ya se había manifestado respecto del tema, tras la llegada de Batakis: “Nos resulta extraño ese planteo. Nuestra renuncia, la mía y la de todos los directores está a disposición del Presidente. (...) No estoy atornillado al cargo. Si el Presidente considera que me tengo que ir, con que me lo pidan alcanza”.

El director del Banco Nación, Claudio Lozano: “Quien nos tiene que plantear la renuncia es el Presidente de la Nación, no Silvina Batakis".

Lo que estaría buscando Batakis con este pedido es poder trabajar con funcionarios que sean de su confianza en puestos claves del banco, en donde se resuelven las decisiones más importantes.

Sin embargo, al ser consultado Claudio Lozano por el rol de Batakis, él expresó: “Es una directora más como todos nosotros, a la que puntualmente el Presidente le encarga la tarea de presidir el Banco”.

Y luego agregó: “La verdad que quien nos tiene que plantear esto es el Presidente de la Nación”, por lo que planteó que “no corresponde” que sea Batakis quien solicite la renuncia de los tres directores.

Para finalizar, Lozano defendió su gestión al frente de la entidad: “Estamos hablando de una institución a la que, respecto a lo que recibimos cuando asumimos a finales de 2019, realmente dimos vuelta. Es un banco que ha crecido, que ha multiplicado por tres o cuatro su patrimonio, que ha desconcentrado la oferta de crédito en favor de la pequeña y mediana empresa… Y la verdad que todos fuimos muy sorprendidos con la decisión de reemplazar al presidente de la entidad”.

Sergio Massa le pidió a Silvina Batakis que participe de la gira internacional en la que se reunirán con diferentes mercados a finales de agosto.

MIentras tanto, Batakis se prepara para afrontar la gira internacional que estará liderando quien la reemplazase en el cargo de ministra de Economía, Sergio Massa. Él mismo la invitó a participar del viaje con la idea de que la presencia de la actual presidenta del Nación podrá llevar tranquilidad a los mercados.