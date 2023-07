Se levantó el paro de colectivos y se reanuda el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires

El gobierno aceleró en las últimas horas para cerrar el acuerdo con los directivos de la Unión de Tranviarios Automotor y los representantes de las cámaras empresariales y Sergio Massa confirmó que se termina el paro de colectivos: “A las 17:30 se levanta la medida de fuerza”.

El ministro de Economía estuvo presente en la cumbre que también tuvo la presencia de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, el de Transporte, Diego Giuliano, representantes de la UTA y a los dirigentes de las Cámaras Empresariales, en donde se terminaron de cerrar los detalles para alcanzar un entendimiento.

Fuerte caos en Buenos Aires por el paro de colectivos que afectó al AMBA y gran parte de todo el país. Foto: Clarín

El precandidato a presidente de Unión por la Patria, que esta mañana había sido crítico del paro, acudió a la convocatoria y cerró las negociaciones para terminar con la medida de fuerza que se había extendido en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en seis provincias más.

“Para nosotros es un día muy triste porque hablamos de 4 millones de usuarios que se vieron afectados y una discusión de una parte del subsidio que no tiene que ver con el salario de los trabajadores, porque el Estado depositó en tiempo y forma”, comenzó en un anuncio en el Ministerio de Economía donde estaban presenten todos los involucrados a la mesa.

“Se da una situación injusta porque somos funcionarios y tenemos que rendir cuentas. Algunos que toman decisiones son caras desconocidas. Cuando administramos recursos públicos, todos tenemos que ser responsables ante la sociedad. La retención del dinero del estado que es de los trabajadores puede constituir un delito. No nos gusta que las discusiones en un marco de extorsión, se tienen que dar en un marco de diálogo. La mesa está tendida”, agregó.

Además, criticó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no asistir a la mesa de negociación. Vía País confirmó que en la reunión estaba el titular de la cartera de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, Roberto Fernández (UTA), Jose Troilo (CEAP), Mario Vaca (CETUBA), Fabián Ferreira (Ceutpba) y Roberto Rodríguez (CTPBA).

En ese sentido, Massa señaló: “Nos hubiese gustado que la Ciudad esté en la mesa y que cuide el bolsillo de los vecinos”. Luego, añadió: “Queremos pedirle al Gobierno de la Ciudad que se sienta en la mesa desde el lunes. Primero para que esto no vuelva a pasar, nunca más la gente de rehén por un conflicto de plata entre empresas y estado. Tenemos que trabajar juntos”.

El próximo lunes se esperan más negociaciones en una mesa que tendrá actores del gobierno como también representantes del gremio y de las cámaras empresariales.

La resolución del Ministerio de Trabajo tras el paro de colectivos

Luego de que se haya destrabado el conflicto con las empresas de los colectivos, el Ministerio de Trabajo anunció en una acta a la que tuvo acceso Vía País que aquellos trabajadores “afectados en su movilidad” para llegar a sus puestos de trabajo, “conservarán el derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”.

Asimismo, marcaron que “deberán acreditar dicha condición ante su empleador, debiendo en caso dedivergencias interpretativas, resolverse la cuestión por la vía del diálogo social entre empleadores, o sus representantes, y las organizacionesrepresentativas de trabajadores”.

El conflicto de los colectivos de la línea 60

Luego de que se anuncie el levantamiento del paro de colectivos, todavía no hay novedades respecto a la medida que llevan a cabo los choferes de la línea 60 que cortan la Autopista Panamericana a la altura de Ingeniero Maschwitz, en continuidad con el reclamo.

Néstor Marcolini, delegado y chofer de la línea 60, explicó de que se trata su movilización: “Estamos haciendo una extensión de tareas que significa que nos presentamos a nuestro puesto de trabajo, pero hasta que no aparezca el aumento que fue resuelto entre Ministerio de Trabajo transporte y el sindicato no vamos a volver a nuestras tareas”.”Nosotros no queremos ser parte de esta bomba de tiempo con los empresarios”, manifestó.

Este viernes se anunció la paralización de servicio de colectivos de media y corta distancia por 24 horas en reclamo del “incumplimiento del pago del aumento salarial resuelto y acordado”.

La ministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos, sostuvo esta mañana que el paro responde a un “lock out patronal” por parte de los propietarios de las líneas.

La funcionaria señaló que el conflicto se explica en “una decisión de la patronal de no aplicar los aumentos salariales” dispuestos en la paritaria del sector y que desde el Gobierno ya entregaron el dinero correspondiente a los subsidios que brinda el Estado para pagar los haberes.

Por su parte, las compañías señalan que no tienen los recursos económicos como para hacer frente a este gasto y piden una actualización del monto que reciben como subsidio.

Caos en vehicular en todo el AMBA: al paro de la UTA se suma la interrupción del tren Sarmiento Foto: Instagram

El titular de la UTA defendió el paro

Roberto Fernández, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), admitió que entienden la bronca de los usuarios, pero justificó la medida afirmando que “hay un grupo de empresarios, que como mercenarios, nos está haciendo la vida imposible”.

“Nosotros estamos dispuestos a conversar, queremos cobrar el sueldo que nos corresponde”, agregó Fernández.

Roberto Fernández de la UTA Foto: Instagram

“Acá hay un dinero que hay que aportarlo, los empresarios dicen que no llegó y a nosotros nos dicen que sí llegó”, explicó haciendo referencia al pago del Gobierno.

Seguido, se mostró dispuesto a acercar posiciones para resolver el conflicto. “Que vengan los representantes de las cámaras” dijo y señaló que mantiene contacto directo con el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.