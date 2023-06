Recrudece la interna dentro de Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich le respondió a Gerardo Morales

“Si Patricia baja un cambio y deja de desacreditar, creo que va a andar en andariveles normales. Creo que lo que se tiene que dar es un debate de ideas, pero si sigue alterada como está, va a alterar la campaña”, expresó Gerardo Morales ante la prensa y desató la furia de Patricia Bullrich.

“Gerardo, lo último que voy a hacer es bajar un cambio´. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada”, le contestó ofuscada a través de su cuenta de Twitter, la precandidata a presidenta por el PRO.

Patricia Bullrich salió al cruce contra Gerardo Morales. Foto: Twitter

Sin embargo, el intercambio no quedó ahí. El gobernador de la provincia de Jujuy le contestó desde su perfil. “Estimada Patricia, me refiero a no escalar descalificaciones verbales. No voy a redoblar para ver quién tiene más coraje para afrontar lo que viene y tomar decisiones”.

Y suguió: “Lo que hice, lo que tuve que afrontar, Milagro Sala y delincuentes que están presos y las decisiones de Gobierno para transformar mi provincia, hablan por mí. Te sugiero que retomemos el debate de ideas y no el de las descalificaciones bravuconas. El camino es la ampliación y nuestra unidad”.

Patricia Bullrich salió al cruce contra Gerardo Morales. Foto: CapturaTwitter

Cristian Ritondo encabezará la lista de Diputados por la provincia de Buenos Aires

A dos meses de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Cristian Ritondo se postulará junto a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich y encabezará la lista de Diputados en la provincia de Buenos Aires.

Cristian Ritondo encabezará la lista de Diputados de Patricia Bullrich. Foto: Twitter/@Pato

Tras elegir al intendente de Lanús, Néstor Grindetti como candidato del PRO en la provincia de Buenos Aires, la exministra de Seguridad anunció el acuerdo a través de sus redes sociales junto a una foto con Ritondo: “Lo que viene es para gente con coraje y decisión. Se integra Cristian con todo su equipo a La Fuerza del Cambio. Cada vez somos más los que construiremos un cambio profundo para revertir esta decadencia invivible. Con nosotros esta realidad cambia”.