En tono electoral, “Wado” de Pedro y Patricia Bullrich se cruzaron al opinar acerca del policía que mató a un motochorro

El caso del asesinato de un motochorro a manos de un policía vestido de civil en Moreno, provincia de Buenos Aires, generó polémicas y se metió de lleno en la campaña presidencial.

El momento en el que el policía le dispara por la espalda al motochorro.

Patricia Bullrich, precandidata por el PRO, defendió la actitud del agente y se separó de la posición que adoptó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Bullrich expresó: “El policía actuó infraganti delito. Sin embargo, hoy está detenido. Si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre”. Y luego agregó en el mismo tuit en el que suma el video de lo sucedido: “La Policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol: cuidar a la ciudadanía”.

El tuit de Patricia Bullrich. Foto: Twitter

Transcurrieron pocas horas del posteo de la dirigente del PRO y De Pedro expresó: “Hay que dejar de tomar la inseguridad como algo que es parte de las campañas”, para también sumar que hay que “pensar los valores que tenemos como sociedad”.

“Hay un nivel de violencia discursiva, de delincuencia organizada, entró el narcotráfico en muchas zonas de la Argentina. Me parece que hay mucho ruido, mucha politización, esto se usa para marcar una diferencia entre un sector u otro”, continuó.

Esto mismo lo expresó al dialogar con América TV, donde sumó: “Es parte de los problemas que se utilizan mediáticamente para hacer campaña y cuando tenemos que gobernar no se hace nada”.

“Hay un nivel de violencia mayor, hay un desprecio por la vida, hay niveles de marginalidad mayor y también niveles de corrupción en las fuerzas de seguridad, en sectores del Poder Judicial. Me parece que si en serio queremos resolver el tema de la inseguridad en la Argentina hay que dejar de tomarlo como algo que es parte de las campañas, algo tan frívolo”, recalcó.

Y luego, se refirió a que “hay sueldos muy bajos en las fuerzas de seguridad y hay mucha plata en el sujeto a controlar”.

“Una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Yo digo que es un tema que tiene que ver con el largo plazo, porque es un problema estructural de la Argentina, que necesita reformas de fondo que van a llevar tiempo. Y viene otro y dice ‘yo lo voy a resolver así y así’, esas medidas mágicas que nos vienen diciendo para resolver los temas de seguridad no funcionan”, cerró.

Eduardo de Pedro habló de que la inseguridad es uno de los "problemas que se utiliza mediáticamente para hacer campaña". Foto: Mariana Villa

Cómo fue el asalto al policía que luego mató al motochorro

En el momento de los hechos, el policía estaba de civil y viajaba a bordo de su moto junto a su novia, cuando fue interceptado por dos motochorros que lo obligaron a bajarse de su vehículo.

Una vez acatada la orden de los delincuentes, el policía de civil se alejó unos metros y cuando uno de los delincuentes se subió a la moto que estaba siendo robada, sacó su arma reglamentaria y efectuó al menos cuatro disparos, que acabaron con la vida del ladrón. El otro asaltante pudo huir rápidamente.

Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del municipio, y sucedió en La Reja, partido de Moreno.

A raíz de lo sucedido, el agente fue detenido y hasta horas de la tarde de este martes, permanecía en esa condición, hasta que fue liberado luego de declarar. El debate, entre otras cuestiones, surge por haber efectuado los disparos por la espalda del ladrón y también por no haber dado la voz de alto. Esto último, según declaró el propio policía, no recuerda si lo llego a hacer o no.

Cabe resaltar que en el cuerpo del delincuente muerto hallaron documentos de otra persona, por lo que se cree que venían haciendo un rally delictivo y también un arma. Según las pericias iniciales, esa arma no habría estado en condiciones de ser utilizada.