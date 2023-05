“Wado” de Pedro se reunió con intendentes bonaerenses y Máximo Kirchner: crece el respaldo a su candidatura

El perfil presidenciable de Eduardo “Wado” de Pedro parece avanzar a paso firme como también el respaldo de la cúpula kirchnerista. En este contexto, el ministro del Interior se reunió con los principales intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Los intendentes presentes fueron aquellos que forman parte de distintos sectores del peronismo y algunos legisladores con peso específico dentro del Frente de Todos, tal es el caso de Federico Otermin, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y mano derecha del jefe de Gabinete de la provincia, Martín Insaurralde, y Facundo Tignanelli, uno de los armadores de La Cámpora y dirigente de confianza de Kirchner.

La reunión tuvo lugar en Quilmes. De Pedro fue la figura central de la reunión y la foto es clara: aparece en el centro como un claro perfil de candidato.

"Wado" de Pedro estuvo en Quilmes. Foto: Twitter

En el encuentro no hubo referencias claras a una candidatura de De Pedro, pero sí un guiño de Máximo Kirchner, quien aseguró que “si no hay un candidato de síntesis”, entonces “cada sector empujará un nombre propio”. No tuvo que aclarar a quién se refería. Desde el entorno del hijo de la Vicepresidenta “es momento de que el kirchnerismo respalde un candidato puro”. En ese sentido, los nombres son dos: De Pedro o el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Uno de los temas que se tocó fue el método para elegir al candidato. En ese sentido, la mayoría manifestó que el mejor camino es que “haya un candidato de consenso y que todo el peronismo se encolumne”. También apoyaron la teoría de Sergio Massa respecto de “evitar una interna cruenta” y quedar en las PASO con “el candidato menos votado” por la atomización del voto. No obstante, ninguno se refirió a una posible postulación del ministro de Economía.

Quienes estuvieron en la reunión con “Wado” de Pedro

En la reunión estuvieron Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Moreira (San Martín), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Julio Zamora (Tigre), Ariel Sujarchuk (Escobar), Karina Menéndez (Merlo), Mauro García (General Rodríguez), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Juan Ustarroz (Mercedes), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Juan Fabiani (Almirante Brown), Gerardo Tarchinale (Punta Indio), Fabian Cagliardi (Berisso), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Lucas Ghi (Morón), Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza (Quilmes) y Fernando Espinoza (La Matanza).

Asimismo, se hicieron presentes los intendentes en uso de licencia y jefes políticos de sus localidades Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), quienes actualmente ocupan cargos en el Gobierno bonaerense. También estuvo presente Julio Pereyra, uno de los caudillos peronistas de Florencio Varela y diputado nacional del Frente de Todos.

Cuál fue la otra lectura de la reunión

Mientras para algunos la convocatoria fue una clara imagen del ministro como precandidato a Presidente, otros la entendieron como un desembarco de De Pedro en la provincia de Buenos Aires, considerando la posibilidad de que Axel Kicillof se presidenciable.

“Será lo que la Jefa decida”, dijeron desde la gobernación respecto de la candidatura de Kicillof. Si bien el gobernador apunta a reelección sabe que si Cristina Kirchner le pide competir como candidato a Presidente, lo tendrá que hacer. Por eso, en el peronismo está latente la hipótesis de una candidatura nacional de Kicillof.

En tanto, los intendentes esperarán la señal de Cristina Kirchner antes de hacer cualquier movimiento. De hecho, y aunque la Vicepresidenta haya dicho en más de una ocasión que no será candidata, hay quienes la siguen pidiendo.