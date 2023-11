Qué propone Javier Milei para la Argentina: una por una, las primeras definiciones de su plan

Luego del triunfo en el balotaje ante Sergio Massa, el presidente electo Javier Milei comenzó a anticipar varias de las primeras medidas de su Gobierno. Sus definiciones sobre el cepo al dólar, coparticipación con las provincias, obra pública, créditos UVA, jubilaciones, privatización de YPF, Télam, TV Pública y hasta cuál será el rol de su pareja, Fátima Flórez.

Qué dijo Javier Milei de los Créditos UVA

La situación de algunos tomadores de créditos hipotecarios UVA sigue siendo compleja, ya que aducen que al estar indexados por la inflación, las cuotas se hacen impagables. El presidente electo Javier Milei fue consultado si intervendría en un rescate y su negativa fue taxativa.

“Ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés”, sostuvo en relación a los deudores y advirtió que “hubieran entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta”, en relación con la inflación.

Los créditos nacieron a finales de 2016, y en este sentido Milei consideró que el Gobierno de ese momento no “le puso una pistola en la cabeza para que los tomen”.

Además, aseguró que “si usted toma una decisión incorrecta, usted tiene que hacerse cargo”, haciendo referencia sobre la falta de pagos.

Finalmente, hizo especial hincapié en que “pagar los créditos con más emisión golpearía a los más vulnerables”.

Qué dijo Milei sobre Télam y TV Pública

Uno de los primeros anuncios que hizo Javier Milei fue ratificar que privatizará la TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam como una de sus primeras medidas de gobierno, para bajar el gasto público y terminar con el aparato de propaganda gubernamental.

“La TV Pública se convirtió en un mecanismo de propaganda. Durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló de nuestro espacio se hizo de una manera muy negativa, abonando la campaña sucia, la campaña del miedo”, sostuvo Milei, en declaraciones radiales.

Qué dijo Milei sobre YPF

En las entrevistas que brindó a radio Continental, Rivadavia y Mitre, Milei ratificó que impulsará la privatización de empresas estatales, entre las que mencionó a YPF y aseguró que la primera tarea será “recomponerla”.

“Tanto Enarsa como YPF tienen que tener un rol en la transición para, mientras se racionalizan y se las pone en valor, se puedan vender de una manera muy muy beneficiosa para los argentinos”, aseveró.

Qué dijo Milei sobre el Cepo al dólar

“Primero hay que arreglar el problema de las leliqs. Si no lo hacés, y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación. Nosotros tenemos un claro plan de cómo resolverlo, así que en ese sentido estamos confiados y a partir de ahí liberar el cepo también implica liberar la actividad, el empleo y que se empiece a recomponer el equilibrio de la economía. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque si no resolvés el problema que tenés en el Banco Central, la sombra de la hiperinflación te va a perseguir en todo momento. Es una pieza de relojería y no tenemos lugar para el error”.

Qué opina Javier Milei del cepo al dólar Foto: Google

Qué dijo Milei sobre la inflación

“La evidencia empírica para el caso argentino dice que si vos cortás hoy con la emisión monetaria, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses para destruirla y llevarla a los niveles más bajos internacionales”, sostuvo el presidente electo.

Qué dijo Milei sobre el Banco Central

El líder de La Libertad Avanza volvió a confirmar que hará lo que sostuvo toda la campaña: “Cerrar el Banco Central es una consigna de índole moral porque para nosotros robar está mal”.

“Dolarizar es la moneda en la que lo hacés, pero el eje central es cerrar el BCRA, después la moneda será la que elijan los argentinos libremente. En el fondo querés dolarizar para sacarte de encima el Banco Central”, concluyó.

Qué dijo Milei sobre Aysa, Pami y Trenes Argentinos

“Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, estará en el sector privado, porque se ha probado que todo lo que hace el sector público lo hace mal”, repite Javier Milei.

En ese sentido, detalló que entre las empresas que piensa privatizar están, además de YPF y los medios públicos de comunicación, Aysa y los ferrocarriles.

“Aysa antes era Aguas Argentinas, era privada y funcionaba muy bien”, sostuvo.

Y sobre los trenes: “En la época que eran del sector privado teníamos los mejores ferrocarriles del mundo”.

Qué dijo Milei sobre la obra pública

El presidente electo aseguró en diálogo con TN que que “esta vez el ajuste lo va a tener que pagar la política, va a caer sobre el Estado, no sobre el sector privado”.

Y señaló que “el Estado tiene que honrar sus compromisos, eso quiere decir que va a pagar la deuda, con ajuste sobre las partidas del Estado, por ejemplo en obra pública”.

Al respecto, marcó que “van a tener que ser hechas por iniciativas privadas” y las obras públicas que ya están comenzadas serán “licitadas para que las haga el sector privado y si nadie la quiere hacer significa que no tenían sentido”.

Qué dijo Milei sobre su pareja Fátima Flórez

“Nuestra posición es que se trabaja, que se genera riqueza desde el sector privado. Para mí, Fátima es una mujer brillante, más allá de mi vínculo personal. Es exitosa. Por qué debería ser tan egoísta de privar a los argentinos del trabajo que hace Fátima. Su carrera artística la ha forjado con mucho trabajo. Ella debe seguir con su carrera porque es lo que ha decidido para su vida”, afirmó.

Fátima Florez y Javier Milei el día de la victoria de las elecciones. Foto: Gentileza

Qué dijo Javier Milei sobre la educación

“El ordenamiento argentino es federal. No se pueden privatizar ni la Educación ni la Salud porque están en el plano de las provincias. Eso fue parte de la campaña del miedo. ¿Lo del voucher? Siempre es mejor financiar la demanda, no la oferta. Pero estamos hablando de cosas que no se van a poder implementar en el corto plazo, así que dejemos de meterle ruido en la cabeza a la gente. Todo va a seguir como hasta ahora”.

Qué dijo Javier Milei sobre las retenciones y el campo

“Está dentro de nuestro programa avanzar hacia un proceso de eliminación de las retenciones, pero para eso es fundamental volver a abrir el mercado de cambios y eso solamente lo podés hacer arreglando el problema del balance del Banco Central en términos de las leliqs”.

Qué dijo Javier Milei sobre la coparticipación

En su primera entrevista tras ser electo, Javier Milei aclaró qué pasará con la coparticipación federal una vez que comience su gestión.

Al ser consultado, el líder de La Libertad Avanza explicó: “Para modificar esa ley, tiene que pasar por el Senado por unanimidad. No deberían tener ningún miedo”, dijo en referencia a los gobernadores provinciales preocupados por la situación presupuestaria de los próximos cuatro años.

Qué dijo Javier Milei sobre las jubilaciones

“La única forma en que podés pagar más jubilaciones es crear más crecimiento económico”, afirmó Milei.

Y agregó: “Vamos a hacer un conjunto de ajustes y reformas para generarse ese crecimiento económico que se trasladará a los salarios y a las jubilaciones que se mueven con estos. Acá o nos salvamos todos los argentinos de bien o nos transformamos en la villa miseria más grande del mundo”.

Qué dijo Javier Milei sobre el Impuesto a las Ganancias

Respecto a este tributo, Javier Milei sostuvo que mantendrá la quita del impuesto de las Ganancias. A su vez, confirmó que seguirá la devolución del IVA en los productos de la canasta básica. “Las bajas de impuesto siempre favorecen a la gente”, dijo el economista en declaraciones al programa A Dos Voces de TN.

Lea Más