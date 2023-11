Para Diana Mondino, Milei fue “clarísimo ganador” del debate: “Massa lo único que hacía era agredir”

La diputada nacional electa por La Libertad Avanza Diana Mondino no dudó en afirmar que el candidato presidencial Javier Milei fue el “clarísimo ganador” del debate de este domingo en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, advirtió que Sergio Massa “lo único que hacía era agredir” y formular “preguntas ridículas y absurdas”.

En diálogo con este medio, Mondino, oriunda de Córdoba, opinó que el duelo discursivo terminó con “el mito de agresividad, de violencia y de odio” que recae sobre Milei, y minimizó el hecho de que el postulante libertario no presionara a su rival de Unión por la Patria con el drama de la inflación.

El debate entre Javier Milei y Sergio Massa. Foto: Corresponsalía

¿Qué le pareció el debate? ¿Vio algún ganador?

Obviamente soy sesgada, pero Javier fue el clarísimo ganador. En la encuesta estaba ganador Javier con bastante más del 80%. Las mentiras de Massa al no hablar de la inflación, al decir que es un paladín de la seguridad… la verdad que para mí Javier ganó totalmente.

¿No fue un error de Milei no preguntarle por la inflación?

¿Y acaso no sabés que hay inflación? ¿Necesitás que él te lo diga?

Pero en un debate donde solo hay dos participantes, ¿los contrastes no suman?

Yo creo que quedó en evidencia que Massa lo único que hacía era agredir y decir “sí o no”, “sí o no”. Preguntas ridículas y absurdas en las cuales él no cumple ninguna de esas. Y Javier no solo contestó todos los temas, sino que ponía en evidencia las exageraciones, las falacias y las mentiras de Masa. Porque todas esas cosas que él preguntaba, ¿por qué no las hace él? Él es ministro ahora. Casi presidente, digamos. ¿Por qué van a poder arreglar todo lo que durante 20 años han destruido?

¿Hay algo que haya cambiado a partir de este debate?

Yo creo que ante el mito que han armado de agresividad, de violencia y de odio, quedó demostrado que Javier es una persona tranquila.

¿Cree que Massa vino a exponer ese perfil de Milei?

Venía a eso, venía a tratar de hacer una pregunta por sí o por no, por sí o por no, que son preguntas ridículas. Y además Javier estuvo, a mi juicio, no solamente amable en las respuestas, sino que daba información adicional que ninguna la contestó Massa.

El tema del Mercosur fue uno de los que Massa utilizó, y que impacta en industrias como la automotriz en Córdoba, ¿cree que Milei fue claro en ese sentido?

Evidentemente Massa no lo entendía, porque preguntó cinco veces lo mismo y hubo que contestarle todas las veces igual.

Pero hizo referencia a que los Estados no pueden estar ausentes en las negociaciones entre Estados, ¿quedó claro eso para usted?

Son dos cosas radicalmente diferentes. Como yo conozco el tema de antes, a lo mejor por eso lo entendí muy claramente. Pero es muy evidente que no puede ser el gobierno el que ponga el precio de las autopartes, no puede ser el gobierno el que ponga el precio del dólar, no puede ser el gobierno el que te diga cuándo tenés que pagar, no puede ser el gobierno el que te diga qué tenés que pagar. Porque cuando Massa decía que hace falta el Estado para eso, tal vez habría que haber hecho una aclaración. Hablaba, por ejemplo, de los frigoríficos. En este momento hay muchos cortes de carne que no se pueden exportar, que se determina sobre cuál precio pagás impuestos. Eso es lo que hay que destruir.

Entonces, ¿Milei no hablaba de cortar relaciones?

No, de ninguna manera. Estamos trabajando muy intensamente en esos temas. Una cosa es que te pregunten del Mercosur, de cómo hay que avanzar y modificar algo que tiene 32 años, pero no hay nadie de ninguna industria que no sepa que el Estado le mete el dedo en la oreja a todos, todo el tiempo.