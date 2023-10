Mauricio Macri: “Los argentinos decidieron que el que representaba el cambio de acá en adelante es Javier Milei”

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, se presentó en el programa del periodista Jorge Lanata, PPT (eltrece) y habló de la actualidad política y del balotaje: “El 63% de la gente dijo ‘queremos un cambio profundo’”.

“¡Qué quilombo que armaste!”, le dijo Lanata a Macri mientras este le estrechaba la mano a modo de saludo y tomaba asiento al inicio de la entrevista: “¿Yo lo armé? ¿O la realidad de la Argentina tan compleja hace que las votaciones nos sorprendan a todos y tengamos que tener reacciones acorde a la grandeza, a la angustia y a la necesidad de la gente?”, le retrucó el político.

Mauricio Macri en el búnker de JxC tras perder las elecciones. Foto: Federico López Claro

En seguida, el periodista continuó con su entrevista: “Te voy a preguntar algo que sé que no pudiste solucionar, pero te lo voy a preguntar igual: ¿No se puede evitar el fanatismo en esta discusión sobre votar en blanco, votar a Milei, a Massa o abstenerse?”

“No sé. Fanatismo o convicción, pasión”, comenzó la respuesta Macri. Y continuó: “Cuando presenté mi libro dije ‘somos el cambio o no somos nada’. Vengo trabajando pensando en que como sociedad siempre se puede mejorar. Se logró, claramente, en el club -Boca Juniors-, en la Ciudad (de Buenos Aires). Empezamos una idea de cambio que se truncó y que hoy sigue más vigente que nunca”.

“63% de la gente dijo ‘queremos un cambio profundo’ (en referencia a los resultados de las elecciones generales donde se suman los votos de Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti)”.

Y agregó: “Tenemos que hacer un acto de humildad de decir ‘cometimos una cantidad de errores que llevaron a que, especialmente los jóvenes, hayan decidido que el que representaba el cambio de acá en adelante es Javier Milei”, sentenció.

“Patricia Bullrich dijo ‘yo quiero decir que nosotros estamos con el cambio’”, la defensa de Macri para con su ex candidata de Juntos por el Cambio

Macri en un momento de la entrevista, y cuando estaba haciendo alusión a que el “cambio lo representa Javier Milei de acá en más”, también hizo mención a su ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC).

“Como hizo Patricia Bullrich con mucha humildad se reconcilió, después de agravios personales graves, y dijo ‘yo quiero como decir que nosotros estamos con el cambio’, con nuestras diferencias, porque no es que nos hicimos libertarios”, explicó el expresidente.

Patricia Bullrich apoyará a Javier Milei en el balotaje presidencial. Foto: Clarín

“Si nosotros somos racionales, podemos lograr un cambio que devuelva la esperanza a los argentinos”.

Ante la consulta de Lanata sobre los dichos del radicalismo sobre que no van a apoyar a Milei en el balotaje, Macri respondió: “Los radicales no son solamente los que hablan, hay muchos más”.

Y como reflexión por los resultados electorales de JxC que quedó afuera del balotaje, lanzó: “Tal vez la interna nos perjudicó mucho y permitió que la representación del cambio quedase más visualizada por Javier Milei”.

“Perdimos porque no fui candidato”

En el momento en el que Lanata le preguntó “¿por qué perdieron?”, Macri respondió: “Hay muchas teorías: porque no fui candidato, o porque dije tarde que no lo iba a ser, o porque lo dije muy temprano y por eso hubo una interna muy violenta”. Y agregó: “Y otros dicen que fue porque no bajé unilateralmente que debía haber un solo candidato”.

Mauricio Macri en el programa PPT de Jorge Lanata. Foto: Twitter

“Y todo ello llevó a que Milei quedase como la única propuesta de cambio, cuando en realidad Patricia (Bullrich) también tenía una propuesta de cambio muy profunda también”, reflexionó.

“La gente en 24 horas dijo ‘métanse el orgullo ya saben dónde y vayan detrás de Milei porque queremos un cambio y háganlo ya’”, cerró.