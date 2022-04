El campo anunció que realizará mañana una importante movilización desde el interior hacia la Ciudad de Buenos Aires para llevar sus reclamos a la Casa Rosada en la Plaza de Mayo.

Desde diferentes puntos del país, productores agropecuarios viajarán con sus tractores para poder darle una mayor visibilidad a sus demandas. Están pidiendo al gobierno una menor presión fiscal, la eliminación de las retenciones, y el correcto funcionamiento de las instituciones.

“Tractorazo” en Córdoba contra la suba de las retenciones. Marchan en caravana hasta avenida Circunvalación y ruta 36. (Nicolás Bravo/ La Voz) Foto: Nicolás Bravo

Si bien adhieren una enorme cantidad de sectores rurales de todo el país, la Mesa de Enlace no confirmó su presencia. La posición oficial todavía no se conoce de manera conjunta, pero el espacio que representa a los productores “no convoca, no organiza y no adhiere a la movilización”, aunque algunas entidades, como es el caso de Federación Agraria, otorgaron libertad de acción a sus asociados para participar de la misma.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, adelantó que su entidad “acompañará” la movilización, aunque no confirmó si él asistirá a la misma.

¿Cuál será el recorrido de la marcha del campo?

Habrá tres puntos de encuentro para unificar la marcha hacia Buenos Aires.

La primera será en el cruce de la ruta 7 y 5 a la altura de Luján; el otro será en el cruce de la ruta 8 y 193, en Solís; y el tercero se ubicará en la intersección de la ruta 9 y 193.

En estos puntos, entre las 8 y las 10.30 se reunirán los productores en viaje para después tomar camino por la autopista Panamericana. Luego pasarán por la Avenida General Paz y de allí a la Avenida del Libertador hasta llegar finalmente a Plaza de Mayo a las 15 horas.

Tractorazo en Chajarí Foto: web

“Esperamos que la marcha sea multitudinaria. En todas las provincias se están organizando para asistir, inclusive gente que no tiene nada que ver con el campo”, dijo entusiasmado a este medio el productor agropecuario y uno de los organizadores de la marcha, Román Gutiérrez.