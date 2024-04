La UTA anunció “principio de acuerdo”: cuál fue el arreglo y qué pasará con el paro

La Secretaría de Trabajo se reunió este miércoles con las cámaras de transporte y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) buscando destrabar el conflicto y que no se repita un paro de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la tarde trascendió que podrían no cobrar boleto, como una medida de fuerza que no perjudique a los usuarios, pero finalmente, el gremio comunicó que hubo principio de acuerdo salarial.

En caso de no llegar a un acuerdo, se preveía una paralización del servicio este mismo jueves. Lo que se negociara en esta reunión resultaría clave y así fue: la UTA publicó un comunicado sobre el principio de acuerdo, de modo que queda desestimada cualquier medida de fuerza.

Fuerte caos en Buenos Aires por el paro de colectivos que afectó al AMBA y gran parte de todo el país el último jueves 11 de abril. Foto: Clarín

Cuál fue el acuerdo de la UTA con las empresas

El comunicado publicado por la UTA destaca un “acuerdo parcial con las Cámaras Empresarias”.

“Consiste en una suma fija no remunerativa de $ 500.000 pagaderas en dos cuotas iguales y consecutivas de $ 250.000, con fechas de pago 15 de mayo y 14 de junio”, indicaron.

No obstante advirtieron: “Sabemos que no podemos resignar nuestro salario, por eso continuamos con la discusión y necesitamos el apoyo de todos ustedes para continuar peleando por el sustento de nuestras familias. La discusión salarial continúa abierta, los estaremos informando de los avances de la misma”.

El último paro que hizo la UTA

La UTA llevó a cabo un paro de colectivos el pasado jueves 11 de abril (hace dos semanas), el cual se mantuvo por 24 horas.

En ese momento habían advertido que las empresas tenían tiempo hasta este 25 de abril para abonar la diferencia salarial que están reclamando o de lo contrario irían a un paro.

El paro de colectivos complica a millones de personas. Foto: Ramiro Pereyra

“Se establece como último plazo para hacer frente a las diferencias salariales adeudadas, hasta el día 25 de abril del corriente, fecha a partir de la cual, si no se encontraran acreditadas, se retomara la retención de tareas”, habían alertado desde la UTA.

Resta esperar el resultado de la reunión de este miércoles para saber si se llega a un acuerdo o si se termina desarrollando un nuevo paro para este jueves.