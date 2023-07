La propuesta de Bullrich para ir a un “blindaje” revolvió el avispero y profundizó la interna con Larreta

La propuesta de la precandidata presidencial Patricia Bullrich de ir a un “blindaje” del Fondo Monetario Internacional para fortalecer las reservas del Banco Central y salir rápidamente del cepo cambiario revolvió el avispero y profundizó la interna con Horacio Rodríguez Larreta, quien advirtió que ese método “ya lo hizo (Fernando) De la Rúa”.

“Bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde en dólares, nosotros vamos a abrir el cepo lo antes posible”, afirmó Bullrich, exministra de Trabajo de De la Rúa, al canal LN+ el lunes, en línea con lo que había sostenido ese mismo día en la Exposición Rural.

Bullrich, Larreta y una interna feroz. Foto: Federico Lopez Claro

La postulante de “La fuerza del cambio” aludió de esa manera al acuerdo que suscribió De la Rúa en enero de 2000 con el FMI por 40.000 millones de dólares para “blindar” la economía de los efectos financieros, aunque el préstamo quedó trunco y terminó desembocando en el estallido social de diciembre de 2001.

Larreta trajo esa imagen a la memoria y contraatacó: “El blindaje ya lo hizo De la Rúa. No vamos a repetir eso. Miremos la historia argentina. ¿Cómo terminó De la Rúa después del blindaje? Yo no coincido. ¿Vamos a salir a pedirle otro préstamo más al FMI? ¿Esas son las soluciones? Seamos realistas”.

En diálogo con CNN Radio, el jefe de Gobierno porteño insistió en que eliminarán el cepo “lo antes posible” pero advirtió que “ningún economista serio en la Argentina dice que se puede sacar el cepo” de forma inmediata “cuando hay cero dólares en el Banco Central”.

En un intento de no escalar la discusión a poco menos de 20 días para las PASO, Bullrich eligió no responderle a Larreta. También se mantuvo en silencio uno de sus referentes económicos, el diputado Luciano Laspina. Por el contrario, los economistas “larretistas” salieron en fila a criticar la idea.

La crítica del ala larretista y de Milei

“Salir del cepo no es joda. Es algo serio. No da para decir ‘salimos ya’ y nada más, y menos con blindajes tipo 2001. Hay que salir rápido, pero con un compromiso presidencial de que el BCRA no emitirá más pesos para financiar al Estado y que se congela el gasto público hasta que desaparezca el déficit fiscal”, explicó José Luis Espert, precandidato a senador por Buenos Aires.

En tanto, Martín Redrado, secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno porteño, opinó que “sí, hacen falta dólares (para levantar el cepo) pero es un error pensar que con más endeudamiento Argentina va a resolver sus problemas (…)”. “Esta idea de que vamos a salir del cepo con más deuda, y además con más deuda del FMI, es volver a caer en los errores del pasado”, afirmó.

También criticó la propuesta Javier Milei, precandidato presidencial de La Libertad Avanza: “El plan de Bullrich es aún peor que el blindaje de Fernando De la Rúa, ya que se endeuda para sostener una corrida cambiaria sin resolver el problema de las Leliqs y con dudosa solución al desequilibrio fiscal”.

Desde Rosario, el diputado consideró que, al mismo tiempo, “la medida termina aumentando el endeudamiento y no brinda una solución definitiva al problema monetario, ya que los políticos siguen teniendo el control de la maquinita de imprimir billetes”.

La discusión por el cepo abrió un nuevo foco de conflicto entre Larreta y Bullrich en momentos donde se hablaba de una posible foto de unidad el domingo en Chubut, donde ambos piensan viajar para respaldar a Ignacio “Nacho” Torres, el favorito para pelear la gobernación.

Mientras tanto, los postulantes presidenciales continuaron este miércoles con sus recorridas proselitistas. Larreta estuvo en el partido bonaerense de La Matanza junto a los precandidatos a gobernador, Diego Santilli, y a intendente, Héctor “Toty” Flores, mientras que Bullrich viajó a Chaco, donde se mostró con Leandro Zdero, precandidato a gobernador, y el mandatario de Corrientes, Gustavo Valdés.

Cántico polémico

Bullrich no solo estuvo en el ojo de la tormenta por su propuesta de “blindaje” sino también por un video que se viralizó en las redes sociales, donde un grupo de simpatizantes entonan un cántico contra la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El mensaje poco conciliador de Bullrich. Foto: Twitter

“Yo la quiero a Patricia de presidente, para que construyamos este presente, para que construyamos una Argentina, en la que estemos todos menos Cristina”, corearon los militantes junto a Bullrich en un encuentro en Córdoba.

Varias figuras del oficialismo salieron a repudiar esas expresiones “de odio” y “antidemocráticas”, como el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

Lejos de terminar con la polémica, la titular del PRO en uso de licencia subió la apuesta. “El único lugar en donde debería estar Cristina Kirchner es presa, cumpliendo su condena”, replicó por Twitter.