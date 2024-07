La planta de GNL se hará en Río Negro y no en Buenos Aires: qué dijo Axel Kicillof

La petrolera YPF y la malaya Petronas tomaron una decisión respecto a la construcción de la plata de Gas Natural Licuado (GNL). Finalmente, la obra se llevará a cabo en el puerto de Punta Colorada, en la localidad de Sierra Grande de Río Negro, y no en la Provincia de Buenos Aires, como se consideraba en un principio.

Planta de GNL de YPF

Las empresas presentan la planta de GNL como “la inversión más grande de la historia”, y que constaría de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares. Entre las opciones estaba realizarla en el puerto de Bahía Blanca o en la Provincia de Buenos Aires, pero finalmente decidieron que se realizará en Río Negro, lo que permitirá exportar la producción de Vaca Muerta en estado líquido.

En las últimas semanas, tanto Río Negro como Buenos Aires plantearon sus proyectos. Por su parte, Horacio Marín, el presidente y CEO de YPF, se reunió con los gobernadores de ambas provincias, y les envió una carta con siete puntos: tres económicos y cuatro de permisos y ayudas al proyecto. La primera condición necesaria fue la adhesión al régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) de la Ley Bases, y Río Negro fue la primera provincia en adherirse, mientras que Buenos Aires no lo hizo.

Según trascendió, la planta estará ubicada en Sierra Grande, y se propondrá modernizar el viejo puerto en desuso con salida al océano Atlántico.

Qué dijo Axel Kicillof, tras la decisión de no realizar la planta de GNL en Buenos Aires

Tras la decisión de realizar la planta de GNL en Río Negro y no en Buenos Aires, Axel Kicillof dio una conferencia de prensa y dijo: “La votación que se produjo ayer de manera intempestiva por parte del directorio de YPF fue de manera sorpresiva y por fuera de los compromisos que teníamos con la empresa. Por más de que se trata de una empresa privada, los directivos de YPF son funcionarios del Presidente Milei tomaron decisiones dictadas por el presidente”.

Qué dijo Axel Kicillof, tras la decisión de no realizar la planta de GNL en Buenos Aires Foto: X @Sabbatella

“Estamos frente a un hecho de enorme gravedad y una irresponsabilidad por parte del Presidente de la Nación, porque por un capricho por cuestiones ideológicas, está poniendo en riesgo un proyecto muy importante para el país y para la provincia, en el que estaos trabajando hace diez años”, agregó Axel, ya que luego mencionó que Javier Milei habría dado a entender que por cuestiones ideológicas del gobernador la planta no se realizaría en Buenos Aires.

“La localización de la planta de GNL no se definió con la adhesión o no de la Provincia de Buenos Aires al RIGI, es mentira”, explicó respecto a los beneficios de la empresa, se adhiere, tiene los beneficios de igual manera, aunque algunas provincias no lo hagan.