La dura respuesta de Juan Grabois a Javier Milei que se hizo viral en TikTok

La campaña rumbo al balotaje se pone cada vez más feroz y, en ese andar de acusaciones cruzadas, se siguen sumando protagonistas. Esta vez, el dirigente social Juan Grabois le respondió al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien lo acusó de “robar los planes sociales”.

En un video que difundió Milei hace un repaso de todo aquello que, según él, es utilizado para llevar adelante una “campaña del miedo”. En ese sentido, aseguró, por ejemplo, en un eventual Gobierno suyo seguirán “los planes hasta que se transformen en puestos de trabajo” pero “sin Grabois robando en el medio”.

Grabois se hizo eco de los dichos y le respondió mediante un video de TikTok que enseguida se hizo viral. Entre los contundentes mensajes, da a entender que la campaña del libertario ahora la maneja Macri y que traicionó sus propias convicciones.

“¿Te mandaron al banco y lo sacaron al gato Mauricio para que juegue por vos?”, le pregunta a modo de introducción. “Te dejaron en tu casa, como ese salame de la computadora que decías el otro día”, continuó.

Lo acusó también de repetir el spot de Patricia Bullrich. “Vos sabés que es mentira, vos sabés perfectamente que yo no robo”, le dijo.

“Lo que sí es seguro es que con vos sigue la casta. Tus ideas siempre me parecieron horribles, pero casta no me dabas. Y ahora, hasta a mí me engañaste. Me imagino la decepción de todos esos pibes que creyeron que de verdad ibas a enterrar a la casta. Te engañaste a vos mismo, engañaste a los demás”, expresó.

Por último, lo acusó de traidor: “El peor de los traidores, el que traiciona sus popias convicciones”.