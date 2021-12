El exfuncionario kirchnerista, Ricardo Echegaray, se refirió acerca de su condena diciendo que los jueces “le arruinaron la vida” y a su vez manifestó que solo recibió el respaldo de un solo dirigente del oficialismo.

Ricardo Echegaray aseguró su inocencia y manifestó que su condena responde a sus convencimientos políticos y a una persecución en su contra.

Asimismo, Echegaray sigue asegurando que es inocente y que se dispondrá a apelar la decisión de los jueces: “Tengo que estar tan absuelto de la misma manera que lo están De Souza y Cristóbal López”, aseguró.

La condena de Ricardo Echegaray

Este miércoles, el exfuncionario kirchnerista, Ricardo Echegaray, designado en diciembre de 2008 por Cristina Kirchner como titular de la AFIP, habló tras ser condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por la causa de Oil Combustibles, la misma que absolvió a Cristóbal López y Fabián De Sousa.

“Tengo fe de revertirlo (por el fallo) en casación, estos tres jueces me arruinaron la vida a mi y a mi familia, se toman hasta el 17 de marzo para que yo por lo menos no solo pueda apelar, sino saber cuál es la razón”, expresó el exfuncionario al hablar con AM 750.

Cabe recordar que el próximo 17 de marzo de 2022 se darán a conocer los fundamentos por los cuales la Justicia tomó la decisión de la condena de Echegaray.

Condena unánime a Ricardo Echegaray

La decisión de encarcelar por cuatro años y ocho meses a Ricardo Echegaray, tomada por los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, fue unánime.

Esto se debe a que encontraron al exfuncionario y titular de la AFIP responsable penalmente del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública.

A su vez, Echegaray quedó vetado de por vida de poder ejercer cargos públicos.

Pero a pesar del fallo, la actual titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, mantendrá a Echegaray en su cargo en la Aduana hasta que la sentencia esté firme. Lo que significó para él un “signo más que positivo”.

El único funcionario kirchnerista que se comunicó con Echegaray

Ricardo Echegaray expresó que solo se mantuvo en contacto con un funcionario del oficialismo tras saberse la condena. Este fue el senador de la Nación, Oscar Parrilli.

“No siento que me hayan soltado la mano. No se ha comunicado más que el senador Parrilli a título personal, eso es de ser humano. Del resto no he recibido una llamada telefónica, tampoco la estoy esperando”.

Para luego continuar con su descargo de inocencia: “Mis actuaciones como funcionario público fueron todas ajustadas a derecho, soy inocente, no he cometido delito y tengo que estar tan absuelto de la misma manera que estaban absueltos De Souza y Cristóbal López”.

Más descargos de Ricardo Echegaray

A pesar de las absoluciones de Cristóbal López y Fabián De Sousa, implicados en la misma causa que Ricardo Echegaray, este último no corrió con la misma suerte que los otros dos empresarios.

Andrés Basso, uno de los jueces que llevaba adelante la causa, votó en contra de estas dos absoluciones, debido a que consideraba que todos debían sr condenados de igual manera.

Se prevé que los abogados de Ricardo Echegaray apelen la decisión de los magistrados, y confían en que terminará absuelto al igual que López y De Sousa.

Incluso Echegaray se refirió a la presunta persecución política que pesa sobre su figura: “Me condenaron por mis convicciones políticas, por la política fiscal de mantener el empleo, la actividad económica y por dar planes de pago cuando habíamos superado siempre las metas de recaudación”.

“Siempre he ejercido defensas técnicas y jurídicas, porque lo que hice en mi gestión fue conforme a derecho”, recalcó Echegaray.