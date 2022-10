Habló la ex del líder de la “Banda de los copitos”: “Me pidió que lo espere porque le iba a salir un negocio groso”

Jaqueline es la ex de Nicolás Carrizo, conocido como el líder de la “Banda de los Copitos, y se presentó este martes en Comodoro Py para declarar ante la jueza María Eugenia Capuchetti. La mujer hizo hincapié en la frase que Carrizo le habría dicho un mes antes del atentado en contra de Cristina Kirchner. “Me dijo que iba a ‘pegar’ algo grande y se iba a cagar en guita. Que lo esperara unos meses”, declaró, entre otras cosas, durante esta jornada.

Carrizo está preso como partícipe secundario del ataque. En los próximos días, la Cámara Federal porteña debe resolver su situación y la de Agustina Díaz, amiga de Brenda Uliarte.

Jaqueline es la madre de uno de los hijos de Carrizo, un nene de cuatro años. Justamente, la cuota alimentaria del chico era un motivo de discusión constante entre ambos y, en medio de una conversación de esas, el detenido le habría dicho a la mujer que “lo esperara porque iba a ‘pegar’ algo groso”. “Como siempre prometía lo mismo, no le di importancia. Pero después, cuando pasó lo de Cristina mi rompecabezas se armó. En un momento de enojo caí”, relató.

Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Foto: Vía País

Ante ese escenario y ya con Carrizo preso, la mujer le mandó un audio, más precisamente el 29 de septiembre. “Ahora entiendo lo del negocio grande y sucio en el que te metiste; sos un pelotudo te arruinaste vos solo y manchaste a tus hijos. Sabés cómo me miran a mí, espero no volverte a ver más, no te acerques a nosotros. Justo te venís a meter con Cristina”, le decía Jaqueline en el mensaje que el sospechoso nunca llegó a escuchar, pues su teléfono ya estaba incautado.

Finalmente, Jaqueline declaró en la mañana de este martes en Comodoro Py ante la jueza Capuchetti -quien la había convocado- personal de la fiscalía de Carlos Rívolo y los abogados de la vicepresidenta. Esta declaración se hace con el objetivo de “conocer” quiénes son los acusados.

Qué declaró la expareja de Nicolás

Según contó Jaqueline, tenía 16 años cuando conoció a Carrizo en 2016 y la relación duró hasta 2019. Tuvieron un hijo y ella de su mudó a la casa del hombre, donde vivía con su suegra y su cuñado. Por entonces, él ya gestionaba la máquina de copitos y, dijo, “tuvo varios grupos de vendedores” e incluso ella también lo acompañó a vender. La relación se terminó porque él “era muy machista y la maltrataba verbal y psicológicamente”. También señaló conocer a Brenda Uliarte, acusada de ser “coautora” del intento de homicidio.

Según la chica, Carrizo no tenía ninguna filiación política, pero era de escribir críticas en las redes. “Tenía esa mala costumbre de que cuando escuchaba una noticia política lo escribía en Facebook. En ese momento era contra el Gobierno de Macri, lo insultaba. Decía que ahora no te mataban por opinar. Decía que el Gobierno estaba mal. Que Cristina le había robado al país”, comentó.

Pero también dijo que nunca lo escuchó con intenciones de atentar contra la vida de nadie. “Yo nunca lo escuché metido en nada. A él no le gustaba que el Gobierno le pague a los pobres. Le molestaba la gente que iba a las marchas, que nosotros trabajábamos para ellos. Yo le decía que él no estaba en blanco y no pagaba impuestos, entonces que no me opine y me dé la plata del nene”, puntualizó.

Recordó que en 2018 le dijo que si “le ofrecían algo groso, él lo haría”. Mencionó que ella pensó que podría tratarse de venta de marihuana, considerando la gente con la que trataba, pero cuando tuvo lugar el ataque a la vicepresidenta lo relacionó con aquellos dichos y también con la advertencia de Carrizo acerca de que “iba a pegar algo grande”.

Nicolás Carrizo, al salir de tribunales. (Télam/Julián Álvarez)

“Esperame unos cuantos meses porque me va a salir bien este negocio groso y te voy a poder dar las pensiones. También que iba a poder pagarle a su otra mujer y a su otro hijo. Que se iba a cagar en guita. Así me dijo”, afirmó. “Me quedé mirándolo y le dije que siempre decía lo mismo. Esto mismo me lo dijo muchas veces varios años antes. Siempre me decía que le iban a salir negocios grandes y que se iba a llenar de plata y no me iba a faltar nada”.

La Cámara Federal se dispone a analizar las situaciones procesales de Nicolás Carrizo y de Agustina Díaz. Las defensas argumentarán este miércoles contra el procesamiento dictado por Capuchetti, no obstante, la jueza sostiene que ambos tenían “pleno conocimiento del plan criminal”.

Los dichos que comprometieron a Nicolás Carrizo

“Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”, le había dicho Carrizo a su hermanastra Andrea después del atentado y fue lo que terminó llevando a su detención. La preocupación del “líder de los copitos” giraba en torno al arma: él les había dado un arma calibre .22 que pensó que habían usado para intentar ejecutarla. “Cristina tiene miedo. Salió mal pero tiene miedo”, decía. Y agregaba: “Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, Andrea. Estuvo muy cerca. Falló el arma. No lo entiendo. Andaba bien”.

Gabriel Carrizo y Brenda Uliarte. Foto: Web

Además, en una conversación luego del intento de asesinato, Uliarte le dijo a Carrizo: “Gaby, por favor, lo que pasó no lo difundan, hagámosnos los pelotudos. Vos no sabés nada, porque si no vamos a caer todo en la volteada”.

“La próxima voy y gatillo yo. Nando falló. Yo si sé disparar bien, no me tiembla la mano”, le dijo Brenda. “¿Querés hacerlo?”, preguntó Carrizo más tarde y le Uliarte respondió: “Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarla bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica, le tembló el pulso”.

Capuchetti señaló que “esta conversación reafirma a las claras que Carrizo ya sabía lo que iba a terminar ocurriendo”. “Sus dichos a los pocos minutos del intento de homicidio no denotan un desconocimiento del plan criminal, sino todo lo contrario”, enfatiza la jueza.