El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno atacó al presidente Alberto Fernández por la nueva medida que cerrará las exportaciones de carne por 30 días. “Alberto Fernández tiene que copiar el gobierno de Néstor Kirchner no el de Alfonsín, porque va a terminar como Alfonsín”, exclamó.

//Mirá también: Cierre temporal de las exportaciones de carne

Esta decisión del Gobierno provocó que Moreno apoye a las principales agrupaciones del campo. En una conversación con radio Metro 95.1, aseguró que las políticas del presidente se enfrentarán a los mismos problemas que tuvieron los gobiernos radicales, especialmente el de Raúl Alfonsín que terminó su mandato repentinamente en 1989.

“Vos tenés que tener la casa ordenada”, continuó el funcionario. “Tiene que hacer lo que hizo Kirchner, gastar menos que lo que recaudas en términos fiscales y venderle al mundo más de lo que le compras. Cerrar las exportaciones no sirve ni para con cebita... necesitas dolares y cerrás las exportaciones. Mientras el Presidente ponga cara de nada y no haga nada, esto va a seguir así”, agregó.

El presidente Alberto Fernández. ESTEBAN COLLAZO | PRESIDENCIA DE LA NACION

“Llegué y a las 3 semanas se abrieron las exportaciones. Una vez que tenés ordenada la cosa, tenés ordenada la cosa”, recordó acerca de la política del ex presidente Néstor Kirchner, quien le otorgó su cargo.

“Vos te pensás que es lo mismo gastar que no gastar. A ver quién suena mejor a tu oído, el que viene y te dice ‘gaste lo que quiera, no hay ningún problema, total el déficit es una mentira de los ajustadores’ o el que te dice ‘mire Presidente, se le está yendo la mano, no podemos seguir gastando así porque se va todo al diablo’. Vos si sos Presidente, cuál te gustaría escuchar: ¿a Kicillof o Moreno?”, preguntó.

“Alberto Fernández no tiene peronistas en economía”, cuestionó. Además, se preguntó si el Presidente entiende la situación actual. “Hay que ver si entiende, no es de rápidas entendederas, no es un muchacho que le explicas y entiende. ¿A vos te parece que Alberto Fernández es un científico? No se mira al espejo. Es un profesor universitario de materias introductorias, cuando va un muchacho y le explica no siempre entiende”, agregó.

“¿Qué podría hacer Paula Español con este presidente? Con este presidente no puede hacer nada”, evaluó sobre la función de la Secretaria de Comercio de la Nación sobre la toma de desiciones de Fernández.

“Kicillof los últimos dos años (del gobierno K), hizo un desastre, después siguió Macri, la misma cantinela, que terminó endeudándose porque siempre vivió de la plata ajena, y ahora viene este que se le ocurrió darle a la maquinita, y así estamos. Si no hace lo que hizo Kirchner va a terminar como Alfonsín”, concluyó Moreno.

//Mirá también: El campo anunció un paro de nueve días por el cierre de las exportaciones de carne

Cierre de exportaciones de carne

Los precios de la carne subieron un 65% en los últimos meses. Foto Orlando Pelichotti/ Los Andes Orlando Pelichotti | Los Andes

Durante 30 días se suspenderá la venta de carne al exterior. El Gobierno confirmó la medida el lunes luego de la constante suba de precios del sector, y así, poder organizar medidas de emergencias que restrinja prácticas especulativas, mejore las exportaciones y evite la evasión fiscal en el comercio exterior.

Las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, Jorge Chemes por Cra, Carlos Iannizzotto de Coninagro, Daniel Pelegrina de Sociedad Rural y Carlos Achetoni de Federación Agraria, anunciaron un paro de 9 días en rechazo a la medida.

“El cierre de exportaciones de carne por 30 días es un error y un paso atrás en todo sentido. Causará un daño irreparable a un sector productivo que ha demostrado que genera empleo y actividad en todo el territorio nacional”, dijo Pelegrina.

Mientras tanto, el Presidente aseguró, en Radio 10, que debe “poner orden en quienes exportan” ya que “el tema de la carne se desmadró”.