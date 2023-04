Gabriela Cerruti afirmó que el FdT puede tener un candidato “pero no de unidad de un solo sector”

Gabriela Cerruti, la portavoz de la Presidencia, tensó aún más la interna del Frente de Todos luego de asegurar que el sector puede tener un candidato de unidad, pero no de un solo sector.

“Podemos ir a una PASO o tener a un candidato de unidad, pero no de unidad de un solo sector”, afirmó la funcionaria durante una entrevista con Futurock. Además sostuvo que “estamos en un escenario similar en 2019 donde no se sabe quién será el candidato”. Y aclaró que pese al renunciamiento del Jefe de Estado “hoy no hay candidato de la Rosada”.

Además, manifestó que la voluntad del presidente Alberto Fernández, tras declinar su intento de ir por la reelección, es que “uno de los legados” de su gestión sea una “democratización profunda” del FdT.

Cerruti respaldó la herramienta de las PASO para que los dirigentes que quieran “se puedan presentar en las diferentes instancias” para hacer “una revitalización del espacio”.

Consultada sobre una posible candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, consideró que se trata de una “líder perseguida” y recordó que la exmandataria dijo que “no se iba a presentar”.

“Seguramente está pensando una estrategia y la dará a conocer, pero no veo ese panorama en este momento”, evaluó.

Cerruti está preocupada por la ‘ultraderecha’

La portavoz presidencial analizó hoy que el “tema central” en Argentina es el “crecimiento de la derecha”, advirtió que “nunca hubo” un presidente con un “discurso de ultraderecha” y llamó al Frente de Todos (FdT) a “impedir que ese proceso crezca”.

“El tema central es que en Argentina creció la derecha como nunca había crecido. Nunca hubo la posibilidad de que alguien con discurso de ultraderecha llegara a la presidencia”, sostuvo la funcionaria en diálogo con Radio Futurock.

Sobre esa cuestión, amplió que “nunca la ultraderecha tuvo un candidato propio”, ya que, dijo, “siempre fue colado en otros espacios electorales”, y evaluó que el expresidente Mauricio Macri para ganar las elecciones de 2015 “tuvo que decir que era socialdemócrata”.

En cuanto a ese fenómeno, destacó que el FdT tiene la “responsabilidad” de “impedir que ese proceso crezca, se desarrolle” y señaló que la coalición oficialista debe “garantizar que haya un candidato” presidencial.