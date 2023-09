Eurnekian elogió a Bullrich y criticó a Milei: “Si no se modera, no estamos para aguantar otro dictador”

En el marco del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el influyente empresario Eduardo Eurnekian, propietario de Corporación América, hizo declaraciones que resaltan la figura de Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, y expresó su preocupación por el ascenso de Javier Milei, líder de La Libertad Avanza.

Eurnekian, quien previamente había tenido vínculos estrechos con Milei, elogió a Bullrich y sus propuestas para el manejo de la administración pública. Durante el evento, levantó su copa en un brindis con la candidata, afirmando que ella “nos ha llenado el espíritu de esperanza” y elogió su carácter y valores.

Consejo Interamericano de Comercio y Producción

Sin embargo, el empresario también expresó su preocupación por el ascenso de Milei y advirtió que “si Milei no se modera, no estamos para aguantar otro dictador”. Este comentario refleja la inquietud de algunos sectores respecto a las posturas políticas y económicas del líder libertario.

En una entrevista con LA NACION, Eurnekian aclaró que no había tomado distancia de Milei, sino que simplemente expresaba su propio punto de vista. Subrayó la importancia del respeto a la religión y la necesidad de que todo se desarrolle dentro del marco de la democracia y los partidos políticos.

También elogió el discurso de Bullrich y su visión sobre la solución de los problemas en Argentina, aunque reconoció que Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, enfrenta un desafío complicado en el actual escenario económico.

-¿Qué piensa del resultado de las PASO? ¿cuál es su vínculo con Milei? Hace unos días usted tomó cierta distancia del candidato de la Libertad Avanza.

-No, yo no hablé de distancia de Milei. Simplemente manifiesto mi pensamiento. Milei tendrá su pensamiento, yo tengo el mío. Y el mío es más abarcativo en el sentido del respeto a la religión, que es fundamental, y también que todo se haga en el marco de la democracia, de la libertad y de los partidos políticos, que están para eso.

-¿Cree que Milei tiene un sesgo autoritario?

-Yo no lo sé. Simplemente lo menciono y digo: esto se tiene que hacer dentro del marco de la ley. Para eso están los partidos políticos y para eso votamos.

-Bullrich fue muy crítica de las medidas que tomó Sergio Massa en estos últimos días. ¿Le preocupa el escenario económico? ¿Qué opina de los anuncios?

-Puede ser, puede ser. Ella hizo un brillante discurso. Fue una exposición brillante de los problemas de la Argentina y cómo se deben resolver. Es otro punto de vista, que yo comparto totalmente.

-Y respecto de Massa, ¿cree que esta reforma de ganancias puede ser perjudicial para la economía y generar más inflación?

-No, no. A Massa le toca la difícil. Tener que estar lidiando en estas circunstancias, no es nada fácil. Así que démosle a cada uno lo suyo.

-Si Milei gana las elecciones, ¿le inquieta la eventual falta de gobernabilidad? Va a tener pocos legisladores y gobernadores.

-Señores, si hay diputados, senadores, gobernadores, si hay una clase política activa, entonces no le tengo miedo a nadie. ¿A qué le voy a tener miedo?