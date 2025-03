“Este gobernador no se detiene”: Jaldo desafía los ataques personales y mediáticos

En medio de una creciente presión política y mediática de cara a las próximas elecciones, el gobernador, Osvaldo Jaldo, reafirmó el compromiso de seguir transformando la provincia. A pesar de los ataques personales y los intentos de descalificación que ha recibido a través de las redes sociales, Jaldo se muestra firme en su compromiso con los tucumanos y la lucha contra los problemas históricos de la provincia, como el narcotráfico y la inseguridad. Con una gestión que ha logrado un notable respaldo popular, reflejado en los 70 puntos de apoyo que actualmente mide, el mandatario asegura que su gobierno, lejos de desviarse del camino, continuará avanzando con fuerza y determinación.

En su primer año y cuatro meses de gestión, Jaldo se mostró firme ante los agravios y destacó el giro de 180 grados que, según sus declaraciones, ha dado su gobierno: “Es evidente que no solo estamos siendo atacados mediáticamente y políticamente, sino que también se nos agrede personalmente. Esto es algo propio de los tiempos electorales”, expresó el mandatario, quien defendió su gestión afirmando que su administración ha logrado poner en marcha cambios estructurales en la provincia, lo que ha generado resistencia en ciertos sectores.

“Lo que hemos venido a hacer es cambiar Tucumán. Cuando hablamos de la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, es porque nadie antes tuvo la determinación política ni las manos limpias, como las tiene este gobernador, para enfrentar a quienes están detrás de la comercialización de la droga”, subrayó el jefe del Ejecutivo provincial, enfatizando que su gobierno ha tomado decisiones que, a su juicio, nunca se habían tomado en el pasado.

Respecto a los ataques personales que ha recibido, Jaldo indicó que estos agravios están motivados por los intereses tocados por las reformas implementadas en la provincia: “Seguramente estamos tocando algunos intereses, ya que las críticas han surgido por los cambios estructurales que hemos logrado. Por fin, hemos puesto las cosas en orden en el Gobierno provincial”, señaló.

El titular del gobierno tucumano también hizo una reflexión sobre su popularidad: “Estamos a punto de llegar a las elecciones con un gobernador que hace tiempo no medía 70 puntos de apoyo. ¿Cómo no van a intentar atacarme con cuestiones mediáticas, políticas y calumnias? Pero quiero tranquilizar a los tucumanos: no me van a sacar del camino. Este gobernador tiene la fortaleza y las ganas de seguir cambiando Tucumán. Continuaré con este proceso, con el equipo que hoy me acompaña”, concluyó el gobernador, reafirmando su determinación de continuar con los cambios iniciados en su gobierno.