Este domingo 14 de noviembre se celebran las elecciones legislativas en Argentina. Y al transitar un contexto de pandemia, surge la pregunta sobre qué pasa si no voto.

Quienes no puedan ir a votar, podrán justificar la ausencia a través del apartado específico que ofrece el sitio de la Cámara Nacional Electoral (CNE). En ese lugar deberán adjuntar el documento que confirme la ausencia en las elecciones, junto a los datos personales.

Al ser un contexto de pandemia, se suman las ausencias por coronavirus o por tratarse de un caso sospechoso. Las justificaciones de no emisión de voto figuran en el artículo 12 del Código Electoral Nacional.

Elecciones en Argentina: gente votando en la UTN de Villa Crespo. (Foto: Federico López Claro)

¿Qué pasa si no justifico mi ausencia?

Quienes no concurran a votar y no tengan una justificación válida o no justifiquen su ausencia, deberán pagar una multa de $100 (en las PASO la multa era de $50).

La multa se puede a través del Banco de la Nación Argentina personalmente o por medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual. En caso de no abonarla, quedará como infractores y no podrán hacer trámites durante un año ni obtener el pasaporte.

¿Cómo justificar la no emisión del voto?

Hay algunas razones que justifican la no emisión del voto, pero con cumplir esto no basta para no ser penalizado por la Cámara Nacional Electoral. Por esto, se debe presentar personalmente o de manera virtual un certificado. Las razones justificadas para no votar son:

Estar a más de 500 kilómetros de distancia del punto donde se debe votar.

Enfermedad u otro motivo de salud.

Razones de fuerza mayor, como inundaciones.

Denuncia de fallecimiento.

Funciones electorales (Acord. 37/13).

Se debe presentar un documento que acredite alguna de estas razones, por ejemplo: si se está de viaje a más de 500 kilómetros, se debe ir a la Comisaría más cercana y solicitar el certificado para luego cargar en el sitio oficial o presentar personalmente. Este trámite puede realizarse desde el día posterior a las elecciones y hasta 60 días posteriores.

Otras maneras de justificar es presentando: pasaje, pasaporte sellado, certificado médico, etc. El certificado se puede cargar en el sitio del Registro de Infractores:

Ingresar el número de DNI de la persona que necesita justificar su no emisión del voto.

Al desplegarse el listado de elecciones, aparece una cruz roja, y allí la opción para ingresar el motivo de la no emisión del voto y adjuntar el certificado.

Luego solo resta esperar a que la Cámara Nacional Electoral procese el trámite y la cruz roja cambie a un tilde azul.

Si el tramite lo realizan de manera presencial, se deberán acercar a la Secretaría Electoral que corresponda a su domicilio. Y en caso de estar en el exterior se debe recurrir a la Embajada o Consulado argentino más cercano.

