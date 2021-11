Una nueva jornada democrática se vive en todo el país este domingo 14 de noviembre, y Santiago del Estero no es la excepción ya que no solo se vota para definir Diputados nacionales, sino también Gobernador. Y por esto Josefa, de 97 años, se arregló y fue a dejar su voto en la urna a pesar de que no está obligada.

Desde las 8 de la mañana que los santiagueños se acercan a las urnas para dejar su voto, pero en la escuela La Asunción de Santiago del Estero hubo una particular presencia que se robó todas las miradas y elogios: Josefa Eljall de Arias.

Josefa fue a ejercer su derecho a votar a sus 97 años.

Esta mujer tiene 97 años y por eso votar no es una obligación para ella, pero esto no la frenó: se vistió muy elegante, con las uñas arregladas y en su silla de ruedas emitió su voto. Llamó la atención de todos y los flashes no se hicieron esperar: ¡Josefa, un ejemplo!

¿Hasta que edad es obligatorio votar en Argentina?

El voto es un derecho, pero también una obligación para todos los argentinos que estén en el padrón electoral y tengan entre 18 y 70 años, luego de esta edad, el voto ya no es obligatorio.