Este domingo son las elecciones generales legislativas en nuestro país y a pesar de que algunos famosos, por cuestiones laborales o a la expectativa de tener una mejor calidad de vida, eligieron vivir en el exterior, deciden igual cumplir con su deber cívico.

Los famosos que votan en el exterior.

Son 409.152 los argentinos que están habilitados a votar en el extranjero y entre ellos hay distintas celebridades. Guido Massri, uno de los actores del éxito juvenil “Amigovios”, se instaló hace varios años en Estados Unidos por trabajo.

“Aunque me haya ido sigo involucrado con mi gente y como todo argentino deseo lo mejor para nuestro país. Por eso sigo comprometido, y trato de votar todas las veces que me sea posible para colaborar y ser parte del cambio”, expresó en una entrevista.

Sabrina Olmedo, la hija del legendario humorista Alberto Olmedo, se encuentra viviendo en Miami. Para ella no es un día más, ya que se junta con sus amigos para votar y después almuerzan todos juntos. “Cuando lo hacemos sentimos los mismos nervios como si estuviéramos en la Argentina”, indicó.

Sabrina Olmedo cumplió el sueño de conocer la cancha de Rosario Central con su familia. (@carcoficial)

Sin embargo, no es lo mismo para la periodista Nazarena Nóbile, ex panelista de Intrusos quien abandonó Argentina en 2016.

En un diálogo con Tn Show, explicó: “Me parece genial que todos los argentinos que estén en el exterior voten. Yo tengo mi familia viviendo en la Argentina y me importa muchísimo lo que pase en el país, pero esta es una decisión muy personal”.

Además, considera que ella no tiene derecho de decidir por los argentinos ya que no tiene la misma vivencias. “Siento que no puedo decidir por los argentinos que tienen que disfrutar o padecer las decisiones de los políticos”, agregó.

Patricio Giménez eligió Uruguay y aunque le gustaría ejercer el voto no podrá porque su DNI está demorado.

Patricio Giménez, el hermano menor de Susana.

Algunos de las figuras que se fueron a vivir al exterior durante la pandemia

Estados Unidos, Uruguay y España son los destinos que la mayoría de los famosos eligen, sobre todo después de la pandemia en el que vieron que las problemáticas de nuestro país se acrecentaron.

Rocío Guirao Diáz y su familia.

El presentador de radio y televisión, Ronnie Arias vive en una chacra en Uruguay, ubicada en las afueras de Colonia. Uno 300 kilómetros hacia el norte, reside el periodista Oscar González Oro y Juana Viale está resolviendo instalarse también en el país limítrofe.

Rocío Guirao Diaz, es otra, la modelo está viviendo desde marzo en Miami, junto a su marido, el empresario Nicolás Paladini y sus tres hijos.