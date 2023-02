El titular de la AFIP denunció amenazas en su contra: “La violencia genera más violencia”

El titular de la Administracion Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, presentó este viernes ante la Justicia una denuncia policial por haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia a través de las redes sociales.

Carlos Castagneto, titular de la AFIP, denunció amenazas. Foto: Captura T

A través de su cuenta oficial de Twitter, el kirchnerista mostró los mensajes en el que usuarios alientan ataques contra su persona difundiendo información sobre dónde se hospeda en sus vacaciones.

“No podemos naturalizar esto. La violencia solo genera más violencia. Es nuestra obligación hacer la denuncia y que las autoridades actúen. Podemos pensar distinto, tener ideas diferentes y discutirlas. Así no”, escribió junto a las pruebas.

Todo comenzó cuando el perfil de la red social de @embroshco publicó que el funcionario alquila carpa en su mismo balneario ubicado en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

“Carlos castagneto (AFIP) alquila carpa en el mismo balneario que yo. Apolo, en mardel.. El y su desagradable esposa. No sé cómo tienen cara de salir a la calle. Y tienen suerte de q no los putean, xq la gente no lo tiene bien identificado. Tengo unas ganas de hacer una maldad....”, tuiteó el 28 de enero pasado.

Algunos internautas repudiaron las líneas de @embroshco, mientras que otros incentivaron a un posible escrache. “Mandalo al frente. Andá por los pasillos más cercanos diciendo que en la carpa tal está este K hdp. Son cobardes, cuando vayan dos que lo puteen, no va más. No tienen derecho a nada. Que corran, ya no van presos”, comentó uno.

El mensaje de Alberto Fernández

Al enterarse de lo sucedido, el presidente Alberto Fernández le envió un mensaje de apoyo a Castagneto, que más tarde replicó.

“Quienes dicen amar la República, deben saber convivir en democracia. La convivencia democrática supone el respeto en la diversidad y castiga la violencia del que agrede a quien no piensa diferente. Mi solidaridad con @castagnetoC y mi absoluto repudio a sus agresores”, expresó, a lo que él le contestó: “Gracias presidente por el apoyo”.