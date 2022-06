El exministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, dialogó con la prensa a su salida de la Casa Rosada: “Vine a presentar mi renuncia al Presidente”, fue su escueto mensaje.

El exministro de Desarrollo Productivo ingresando a la Casa Rosada este lunes para presentar su renuncia. Foto: Clarín

Cabe recordar que su abrupta salida del cargo del ministerio se dio tras la polémica del off surgido desde el propio seno de esta cartera gubernamental, por lo que Alberto Fernández le solicitó su renuncia el sábado. Kulfas este lunes le entregó en persona la carta resignando de su puesto al Presidente.

El encuentro entre Alberto Fernández y Matías Kulfas

Apenas pasadas las 16 ingresó Matías Kulfas a la Rosada para hacer formal su renuncia. El encuentro ocurrió poco antes de la presentación que hará el Gobierno nacional del proyecto del llamado “Impuesto Renta Inesperada” en el Museo del Bicentenario.

Cabe recordar que durante la tarde del sábado, Alberto Fernández le había escrito a Kulfas por el envío del informe “en off” donde se planteaban cuestionamientos respecto de las licitaciones del gasoducto Néstor Kirchner, por lo que inmediatamente le solicitó su renuncia.

Kulfas expresó: "Vine a presentar mi renuncia al Presidente". Foto: Clarín

Matías Kulfas ocupaba el cargo desde diciembre de 2019 y siempre se lo caracterizó como uno de los colaboradores más cercanos a Fernández. Su cargo ahora será ocupado por Daniel Scioli, quien pidió esta semana para ultimar los detalles de su salida de la Embajada argentina en Brasil.

“Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Kirchner. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad”, afirmó Fernández en un tuit previo al pedido de renuncia a Kulfas.

El exministro ingresó a la Rosada esta tarde para hablar directamente con Alberto Fernández. Foto: Clarín

Cristina Kirchner, un rato antes, había publicado, también en Twitter, su opinión sobre un trascendido adjudicado al entorno de Kulfas: “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos”. El tuit de la vicepresidenta decidió la suerte del ministro. Fernández optó por sacrificar a un funcionario al que le reconocía una buena cuota en la recuperación económica y al que consideraba clave en la relación del gobierno con el sector empresarial.