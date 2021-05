En el día previo al comienzo del nuevo confinamiento por nueve días establecido por el Gobierno, el diputado nacional por Córdoba Luis Juez estalló contra Axel Kicillof. En una entrevista con Luis Majul en el programa Más Voces del Canal LN+, insultó al gobernador y además cuestionó a Alberto Fernández.

//Mirá también: Coronavirus: Alberto Fernández anunció la vuelta a la Fase 1 en todas las zonas con alto riesgo sanitario por 9 días

El periodista le enseñó a Juez una parte de la conferencia de prensa que Kicillof dio minutos antes en la Casa de Gobierno en La Plata. Allí, cuestionó el monto de 50 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le otorgará a los países del mundo para enfrentar la emergencia sanitaria.

“Lo que el FMI piensa usar para que todo el planeta le de una respuesta a la pandemia, es menos que lo que le dio a Macri para que se patinara en su campaña electoral, 57 mil millones de dólares”, dijo. Por consiguiente, le pidió a los ciudadanos del país que no politicen la pandemia.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. (Clarín)

El diputado no pudo quedarse callado y soltó su opinión frente a los dichos de Kicillof. “Este pibe es muy pe**. No le tengo ningún respeto. Es un pavote ese pibe, un provocador, un ta**. Necesitamos bajar 20 cambios y te hace un piquete de ojo. Dejate de joder, te das cuenta en manos de quien estamos”, criticó.

“No hace otra cosa que faltar el respeto. No es un personaje que se haya ganado mi respeto de ninguna manera. Es un alcahuete de Cristina. Cuando nos quieren culpar a nosotros, a los periodistas, a la oposición, todo el mundo sabía que se venían nuevas sepas, y entraron como si nada por Ezeiza, no pusieron ningún control. ¿Quién se va a hacerse cargo de todo esto?”, se cuestionó Juez.

Sin embargo, no fue solo el gobernador de la provincia de Buenos Aires el que recibió críticas del líder del Frente Cívico de Córdoba. En la entrevista, puso en duda la autoridad del presidente Alberto Fernández frente a la pandemia.

“No somos responsables nosotros. No somos nosotros los que perdimos ocho meses, los que depositamos 58 millones de dólares para que todavía no venga una sola vacuna de AstraZeneca, los que inventamos una teoría conspirativa con Pfeizer y nos perdimos 11 millones de vacunas. No es la oposición, los comunicadores o los grupos económicos los que cuando llegaron un puñadito de vacunas se las pusieron a los principales punteros políticos”, juzgó.

“Si el presidente necesita retomar la autoridad, lo primero que necesita tener es humildad, tener autocrítica. Decir ‘empecemos devuelta, nos equivocamos todos’. Fue el gobierno el que dijo que el 30 de diciembre iba a ver 30 millones de vacunas. Estuvimos ocho meses encerrados como si estuviéramos en prisión preventiva y la economía está destruida. Es una irracionalidad, es un Gobierno que va y que vuelve y no tiene un plan”, agregó.

Vuelve la fase 1 por 9 días para frenar el aumento de contagios ESTEBAN COLLAZO | Presidencia de la Nación

//Mirá también: Alberto Fernández anuncia nuevas restricciones: cuál será la decisión de Córdoba

A pesar de sus duros argumentos frente a los dos representantes del oficialismo, Luis Juez confirmó que acatará las normas impuestas en el nuevo DNU por temor al virus y que afecte a sus seres queridos.

“El año pasado sentía que me quería cuidar. Hoy siento todo lo contrario, siento que todo lo que tocó, lo hizo mal. Pero tengo que darle un crédito porque lo hago por todos mis amigos muertos. Lo hago por la memoria de mis amigos y porque tengo miedo que en mi casa pueda llegar a pasar algo”, se lamentó.

“Los argentinos tenemos miedo, no somos irresponsables. Pero lo que tiene que entender el presidente y Kicilloff es que hay otra Argentina, una Argentina que paga impuestos, que labura, que genera puestos de trabajo. No esa mirada que tienen de un país de IFE y de Asignación Universal”, concluyó el diputado.