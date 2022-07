Entre los sorprendidos luego de los anuncios realizados en la tarde de este jueves se encuentra el ahora expresidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, quien estaba en un acto oficial, a punto de hablar, cuando le avisaron sobre su salida y que sería reemplazado por Silvina Batakis.

Hecker se preparaba para dar un discurso en un acto en Catamarca, en el que iba a presentar la Tarjeta Minera Nación, cuando un mensaje por WhatsApp le hacía llegar la noticia. Estaba, incluso, acompañado por el gobernador provincial, Raúl Jalil.

“Uno intentó cumplir con lo que uno pensó que tenía que ser la función y cómo tiene que ser un banco público, entre otras cosas, en el trabajo profesional y político. Estoy, la verdad, así son las cosas, el banco que hoy dejamos, o que hoy me toca dejar a mí o que hoy me deja a mí. En algún casillero podré ubicarme, pero este banco es uno que está mucho mejor del que nos tocó recibir. Uno podría hacer apreciaciones subjetivas, nosotros recibimos uno que no daba créditos a las pymes. Cuando volvimos a darles créditos a las pymes los mismos funcionarios dijeron ‘bueno vamos a hacer algo normal’”, dijo, claramente impactado por la sorpresa del anuncio que no tuvo tiempo de digerir.

Entre gestos de desilusión, Hecker finalizó su gestión para dar paso a Batakis.

Un nuevo desafió para Silvina Batakis

Batakis tuvo mejor suerte que Hecker y su salida fue anunciada mediante un comunicado de la Casa de Gobierno: “El presidente reconoce y agradece el compromiso que demostró al sumarse al Gabinete”. La exministra fue designada cuando Martín Guzmán renunció, y juró en el puesto el pasado 4 de julio.

En sus 24 días como ministra, pudo armar su equipo de trabajo, planear sus primeros pasos de gestión y concretar algunas medidas. Ahora, será el turno de desempeñarse en el Banco Nación. Su trabajo estará más ligado a la agenda propia de esa entidad financiera pública, que tiene programas de financiamiento a pymes como uno de sus elementos centrales; y al que se le sumó recientemente el plazo fijo “chacarero”, creado para distender la relación entre el campo y el Gobierno.

Silvina Batakis pasa al Banco Central.

Cuando se empezó a correr el rumor de los cambios que la involucraban, Batakis se encontraba en los Estados Unidos: recién había terminado con su misión en Washington ante el FMI.

No bien regresó al país, se reunió con el presidente Alberto Fernández y puso su renuncia a disposición, justo antes de que se terminara de confirmar a Sergio Massa como el nuevo “superministro”. Finalmente, ya con el presidente de la Cámara de Diputados confirmado en Economía, se determinó que Batakis pase al Banco Nación.