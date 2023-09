Diputados ya sesiona para tratar la reforma de Ganancias: Milei y un sector de Juntos por el Cambio dieron quórum

La Cámara de Diputados ya sesiona para tratar el proyecto de ley del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa para modificar el Impuesto a las Ganancias. La iniciativa exime del pago del tributo a los trabajadores de la cuarta categoría y fija un nuevo mínimo no imponible en 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

El oficialismo consiguió el quórum de 129 con apoyo de distintos bloques de la oposición, entre ellos La Libertad Avanza. El candidato presidencial Javier Milei y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, aportaron al número y votarán a favor del proyecto, al igual que la tercera integrante del espacio, Carolina Píparo.

Congreso de la Nación. Foto: Federico López Claro

Sin embargo, la sorpresa fue la presencia de cuatro diputados de Juntos por el Cambio. Se trata de legisladores del bloque Evolución, que responde al senador Martín Lousteau: la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, el porteño Emiliano Yacobitti, la bonaerense Danya Tavela y la entrerriana Marcela Antola.

A pesar de que el principal interbloque opositor había cerrado filas para no dar quórum, esos cuatro legisladores se desmarcaron y se sentaron en sus bancas. El motivo: en la sesión se tratará la creación de universidades nacionales que son apoyadas por Evolución Radical, puntualmente la de Río Tercero, en Córdoba.

Cabe recordar que Yacobitti, uno de los que aportó al quórum, es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y hace tiempo empuja algunas de las nuevas universidades. De todos modos, la que él promueve, en Saladillo (provincia de Buenos Aires) fue excluida del temario.

También fueron clave para abrir la sesión por Ganancias los cuatro diputados del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Romina Del Plá y Alejandro Vilca; y tres de los ocho diputados del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, Natalia De la Sota y Graciela Camaño.

Otros de los diputados presentes fueron los gobernadores electos de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, además del riojano Felipe Álvarez y los dos representantes del Frente de la Concordia Misionero, Diego Sartori y Carlos Fernández.

Se espera que Massa asista al Congreso en horas de la tarde para acompañar la aprobación del proyecto de Ganancias, en un marco de movilizaciones de la CGT y las dos CTA en los alrededores del Palacio Legislativo.

Javier Milei junto a Victoria Villarruel en Diputados. Foto: Federico López Claro

“Los que no dieron quórum deberán explicarle a la gente”

“Es muy importante haber obtenido el quórum para quitar un impuesto injusto al salario que tiene un impacto directo en la recomposición de los ingresos. Aquellos que no dieron quórum deberán explicarle a la gente”, sostuvo la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau.

En esa línea, sostuvo que “quienes no dieron el quórum que se hagan cargo. No van a tener la conciencia tranquila si no hacen honor a su palabra y no quitan el impuesto injusto al salario”.

Para Moreau, el proyecto “se está tratando en el marco de un paquete de medidas que el ministro Massa fue anunciando después de poder reacomodar en esta instancia ese acuerdo tan dañino, esa deuda tan dañina que nos dejó Mauricio Macri con el FMI”.

“Todavía me hace ruido en el oído esa declaración de Macri de que en su gobierno los trabajadores iban a dejar de pagar Ganancias, cuando duplicó la cantidad de trabajadores que lo pagaron”, aseveró.