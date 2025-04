Diputados: la oposición va a fondo con el caso $LIBRA en la primera interpelación en 30 años

Por primera vez en 30 años, la Cámara de Diputados volverá a ser escenario de una interpelación a funcionarios del gobierno. El motivo: el escándalo $LIBRA, la primera gran sospecha de corrupción que salpica a la gestión de Javier Milei en el segundo año de su mandato. Los protagonistas: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y otros tres integrantes del Gobierno de los que solo asistiría el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Francos encarnará el papel de “abogado defensor” de Milei por el hecho ocurrido el 14 de febrero, cuando el presidente promocionó en su cuenta de la red social X la criptomoneda $LIBRA, que en cuestión de minutos subió exponencialmente su valor, y luego se desplomó cuando el jefe de Estado eliminó la publicación, dejando miles de inversores damnificados dentro y fuera del país.

El jefe de Gabinete tendrá el desafío de blindar a Milei y a su hermana Karina, una de las principales involucradas, frente a un intenso cuestionario político, técnico y legal, en una sesión que durará unas diez horas. Desligar al presidente de cualquier delito y vincular la ofensiva opositora a la campaña electoral serán dos ejes discursivos de Francos, el primer ministro en ser interpelado desde Domingo Cavallo en 1996.

También están citados al interrogatorio el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, pero no está previsto que asistan. Caputo nunca se presentó en el Congreso, ni siquiera para defender el Presupuesto ni el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En cuanto a Silva, interpretan que no tiene la obligación porque es secretario y no ministro.

“A nadie le preocupa este tema”

En la previa de la jornada, Francos vinculó la iniciativa a la campaña electoral y sostuvo que el caso $LIBRA “desde el punto de vista público a nadie le preocupa este tema, no es de las preocupaciones que hoy tiene la gente”. Además, advirtió que “en estos 30 años (desde la última interpelación) hubo escándalos tremendos en Argentina y nunca se interpeló a nadie”.

En declaraciones a Radio Splendid, aclaró que “es poco” lo que él puede decir porque “poco tiene que ver con su función o con la administración pública”. “Es una cuestión estrictamente política, que tiene que ver con el posicionamiento de cada sector para la campaña electoral, pero no tiene nada que ver con la función que desempeño dentro de la administración pública nacional”, amplió.

Francos solo adelantó un dato que ratificará en el recinto: que el tuit con que el presidente promocionó la criptomoneda “fue formulado desde la quinta de Olivos”.

Por su parte, Cúneo Libarona fue citado porque, en una entrevista que le concedió Milei al periodista Jonatan Viale el 18 de febrero, el presidente sugirió que el ministro estaba involucrado en su defensa legal frente al centenar de presentaciones realizadas en la Justicia. En ese momento, el asesor Santiago Caputo interrumpió el reportaje para aclararle a Milei al oído que la declaración podía traerle problemas legales.

La oposición al frente

Diputados de la oposición se reunieron este lunes de manera virtual para afinar el formato de la interpelación y la estrategia política. Se conectaron el cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal); Carla Carrizo (Democracia para Siempre), quien responde al radical Martín Lousteau; y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Aunque no estuvo, también participa de la estrategia Paula Penacca en nombre de Unión por la Patria.

“Hemos trabajado mucho para que el Congreso exija al Gobierno las explicaciones que no dio por $LIBRA, y lo hicimos evitando caer en el juicio político que piden algunos o en no esclarecer nada como pretende el Gobierno. Espero que vayan todos los funcionarios citados, ya que la Constitución por la que juraron al asumir es clara al decir que es su obligación asistir al Congreso cuando son citados en interpelación”, dijo Agost Carreño a La Voz.

La dinámica final de la interpelación se definirá en Labor Parlamentaria, pero la oposición ya tiene lista la hoja de ruta. Como contó este medio, habrá un tiempo inicial de una hora para que los funcionarios hagan un primer descargo, y luego los “interpeladores” de cada bloque harán preguntas en un ida y vuelta, con la posibilidad de repreguntas.

El cuestionario seguirá con tiempos individuales de los diputados que quieran participar; y finalmente, los jefes de bloque harán cierres con las conclusiones. En esa instancia final, la oposición se ordenará de cara al miércoles. Ese día se pondrá en marcha la comisión investigadora, donde apuntan a profundizar la pesquisa con la citación a testigos, pedidos de documentación y otras medidas de prueba.

Las negociaciones entre los diputados están al rojo vivo, dado que la composición de la comisión quedó pareja. En la oposición buscarán activarla como sea: si no consiguen quórum, apelarán a un artículo del reglamento de la Cámara que les permite funcionar con un tercio de los integrantes, para designar un presidente propio. El diputado que lleva la delantera es el cordobés Agost Carreño, pero La Libertad Avanza da la pelea para ocupar el sitial y paralizar la investigación. El final sigue abierto.