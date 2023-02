De acuerdo con una encuesta, Roberto Sánchez es mejor candidato que Germán Alfaro por Cambiemos en Tucumán

La realidad de Junto por el Cambio en Tucumán es que, hasta ahora, no están juntos y que cada uno por su lado lanza sus versiones. Cada día parece mas lejos la tan ansiada unidad o encuentro entre el diputado nacional y ex intendente de Concepción, Roberto Sánchez, presidente de la UCR, con el intendente de San Miguel de Tucumán y presidente del Partido de la Justicia Social, Germán Alfaro. Los dos empapelaron la provincia con la leyenda “Gobernador”. Los dos recorren los barrios como candidatos, pero algunos indicios indican que no será fácil sentarse a conversar.

El encuestador Federico Aurelio, realizó una encuesta, dicen que encargada por Gerardo Morales, presidente del radicalismo nacional, para dirimir quien sería primero y segundo en la fórmula de la oposición local. Según la encuesta que esta circulando, cuando la fórmula es Sánchez - Alfaro, los resultados son los siguientes: Osvaldo Jaldo-Juan Manzur (candidatos del peronismo), tienen 38,1 por ciento de intención de votos, contra 29,3, es decir 8,8 de diferencia.

Pero cuando encabeza Alfaro y segundo es Sánchez, los peronistas vencen por 41,5% a 25,6% . Se amplia la diferencia para el PJ en 14,9%.

Los números ya los tienen todos los dirigentes, pero en las últimas 48 horas comenzaron a lanzar versiones de los distintos sectores.