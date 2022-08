La vicepresidenta de La Nación, Cristina Kirchner, recibió este lunes a Sergio Massa, luego de producirse el acto de la jura de Mercedes Marcó del Pont a la secretaría de Asuntos Estratégicos, un acto que encabezó Alberto Fernández.

Cristina Kirchner junto a Sergio Massa. Foto: @SenadoArgentina

Ya se confirmó que Massa estará asumiendo su nuevo cargo al frente del ministerio de Economía, Producción y Agricultura de la Nación el próximo miércoles, mientras se esperan anuncios que vayan definiendo quiénes lo acompañarán en su gestión.

La foto en cuestión se publicó en la cuenta oficial de la Cámara Alta. De la reunión no hubo pronunciamientos oficiales, ni tampoco referencias por parte de Cristina Kirchner sobre los cambios en el Gabinete.

Cabe resaltar que el gesto de la fotografía demuestra un respaldo por parte de la vicepresidenta a la designación de Massa como nuevo ministro, principalmente si se lo pone en comparación con lo sucedido con Silvina Batakis y una gestión que duró poco menos de un mes.

Alberto Fernández le tomó jura a Mercedes Marcó del Pont

El presidente Alberto Fernández este lunes, pasadas las 17.30 horas, le tomó la jura a la nueva secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, que viene a reemplazar a Gustavo Beliz en el puesto.

Durante la jura, el Presidente aprovechó la ocasión para agradecer la gestión de Beliz, con un mensaje donde destacó su apoyo: “Darle mi gratitud a Gustavo Beliz que me ha acompañado hasta aquí, me ha acompañado lealmente. Un hombre de una enorme capacidad, de una moral intachable que me precia con su amistad. Darle las gracias por el esfuerzo que ha hecho en estos años trabajando junto a mí”.

Al mismo tiempo, se refirió a la situación política del espacio que él lidera, el Frente de Todos, resaltando que “empieza una etapa distinta, en unidad”.

Alberto Fernández durante la ceremonia de la jura de Mercedes Marcó del Pont. Foto: Clarín

“Estamos empezando una etapa distinta, donde queremos darle un impulso fuerte a cuestiones que tienen que ver con la gestión y con la Argentina, que está inmersa en un mundo muy complejo como el que nos toca vivir”, dijo Alberto Fernández.

Y luego agregó: “Hemos logrado superar los tiempos de la pandemia, estamos tratando de superar los tiempos de la guerra y lo más importante es que podemos hacerlo en unidad, que para mí es un dato no menor”.