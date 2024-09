Cristina Kirchner cargó contra Milei: “Basta de engañar y envenenar a los pibes: hace 100 años éramos un desastre”

Cristina Kirchner recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional del Oeste, en Merlo, y aprovechó la ocasión para brindar una clase magistral bajo el título: “Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido”. La expresidenta le respondió al presidente Javier Milei, quien la semana pasada le había dedicado un discurso económico en Mendoza.

Kirchner recordó el cruce de tuits que tuvieron y la promesa de Milei de “enseñarle” sobre economía en su presentación frente a empresarios en Mendoza. “Yo un viernes a la noche tengo cosas que hacer, no escucharlo a Milei”, dijo la expresidenta, quien comentó que vio y analizó el discurso del mandatario unos días después.

“Hice desgrabar el discurso. Prueben leer lo que dice, porque cuando habla es muy pintoresco, como grita e insulta, no se le pone atención a los que dice. Pero al leerlo, mezcla conceptos, da cifras que no son, miente, da argumentos contrarios...”, aseguró Kirchner.

Una de las primeras cosas a las que se refirió fue que Milei insiste con que Argentina comenzó el siglo XX siendo potencia mundial. “La Argentina de 1904, de Julio Roca, era un desastre: la salud era calamitosa, la pobreza, erá catastrófica en términos humanos y sociales”, dijo la expresidenta.

“Basta, Milei, de engañar y envenenar a nuestros pibes: hace 100 años éramos un desastre. Si estábamos también, ¿por qué te pensás que vinieron los peronistas, hermano? A ver si los gorilas se avivan un poco”, manifestó y le siguieron los aplausos y la ovación del público.

Señaló que ante estas cosas siente que la educación en Argentina fracasó: “Si la educación hubiera podido llegar a todos los rincones, no pasarían estas cosas. No podría venir un lunático a decir cosas que no sucedieron, que son mentira, que no existen”.

Además, siguiendo con el análisis del discurso de Milei, enfatizó que “pone frases enrevesadas en el medio para que todo el mundo piense que sabe un montón y surte efecto”. “Recién en la televisión una mujer dijo que creía que ‘es loco, pero sabe’... Pobre mujer cuando se entere que, además, no sabe”, subrayó la expresidenta y agregó: “Ha creado una imagen de omnipotencia de saberes. Hazte la fama y echate a dormir”.

También consideró que “como no consiguió los dólares que prometió para dolarizar el país, apuesta a la competencia de monedas”. “Espera que la calse media saque los dólares que tiene ‘encanutados’ y con eso remonetizar la Argentina. Entonces, dice que la cantidad de dólares va a ser tanto más grande que la de pesos y ahí va a cerrar el Banco Central. En el fondo, muchas de estas cosas ya no se las cree ni él”, aseveró.

De cara al próximo discurso que dará en el Congreso, dijo que seguramente sea otro “show” pero lo instó a “cuidar las formas”. “Ver a un presidente hablar de vaselina, de que nos va a dejar como mandriles, que habla de niños envaselinados, que hace señas fálicas u onanistas... La palabra de un presidente es muy importante. Los niños prestan atención, un presidente no puede pronunciar ciertas palabras, no puede transmitir violencia simbólica o explícita. La palabra de un presidente tiene que ser sanadora, no violenta”, concluyó.

Un párrafo para la CGT

Uno de los ítems en los que profundizó fue en el incremento de fondos para las asignaciones. “Nos decían planeros a nosotros”, dijo la expresidenta. Y si bien reconoció que hubo medidas con la que acuerda, considera que se dejó fuera del beneficio a los trabajadores, que no acceden a la AUH.

“Para mí, la tarea que tiene la CGT es lograr que los trabajadodes del primer tramo cobren también la AUH. La asignación es muy distributiva”, dijo.

También indicó en referencia a la CGT que “hay un mundo de trabajadores informales que quedaron sin representación”. “Nadie tiene que sentirse ofendido, hay que sentarse en la mesa y cranera qué hacer para volver a representar a los trabajadores”, expresó Cristina Kirchner.