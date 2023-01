Aníbal Fernández y Patricia Bullrich se cruzaron por la detención de Jones Huala, y se demora su extradición a Chile

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, protagonizaron un duro cruce por la detención de Francisco Facundo Jones Huala, referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que aún no fue extraditado a Chile para completar su condena por incendiar una estancia.

Aníbal Fernández criticó a la gestión de Patricia Bullrich.

“Yo me siento muy satisfecho con el trabajo que hicimos; con seriedad, optimismo y ganas. No tuvimos ningún tipo de complicaciones, no hemos lastimado a nadie y los resultados están a la vista: está detenido”, resaltó el funcionario nacional para luego apuntar contra Bullrich y su gestión al frente de la cartera de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri.

En declaraciones a Radio 10, Fernández desestimó las críticas de algunos referentes de la oposición, quienes advirtieron que Jones Huala estuvo casi un año prófugo de la Justicia por la inacción del gobierno, y lanzó: “Cuando le tocó a Bullrich puntualmente trabajar este tema en la Patagonia significó la muerte de (Santiago) Maldonado y de Rafael Nahuel”.

“Nosotros lo trabajamos con mucha seriedad y cuidado. Dijimos en todo momento que es lo que iba a suceder, sabíamos que en algún momento (Jones Huala) iba a estar en Argentina”, agregó para contrastar con la gestión de Bullrich.

Por su parte, la titular del PRO rechazó las acusaciones en torno al caso Maldonado. “Es un caso saldado. Es una persona que estaba cortando una ruta, que corrió, que nadie lo tocó, ni hubo ninguna participación de terceros. No hay que insistir sobre cosas que todos sabemos cómo han sido. Se había armado una operación, la mentira más grande que me tocó en mi historia, para que Macri tuviese un desaparecido”, dijo ante la prensa, en el marco de su visita a Córdoba.

La exministra de Seguridad volvió a cuestionar al Gobierno nacional al denunciar que tuvo “total complicidad con la violencia extrema en el sur del país”. “Se armó una mesa donde estaban la mamá de Jones Huala con el presidente Fernández y no los vecinos a los que les destruyeron las casas”, reforzó Bullrich en declaraciones a la prensa que realizó en el marco de su visita a Córdoba.

“Al juicio y la extradición de Jones Huala la trabajamos nosotros en 2018. Se escapó y cuando entró en Argentina, ¿hay que pensar que las fronteras no se dieron cuenta?”, dijo la referente del macrismo que se anotó en la carrera presidencial.

Patricia Bullrich se refirió a que el Gobierno nacional habría protegido los intereses de Jones Huala. Foto: José Gutierrez

Al margen del ruido político, se demora la extradición de Jones Huala a Chile, donde la Corte Suprema le quitó en febrero pasado el beneficio de la prisión domiciliaria y deberá completar la condena a 9 años de cárcel por los delitos de incendio y portación ilegal de arma de fuego, perpetrados en el sur de ese país en 2013.

El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, afirmó que se iniciaron las gestiones con “la mayor prioridad” para extraditar al líder mapuche. “En Fiscalía Nacional cumplimos con nuestras obligaciones de solicitar a Interpol de subir la alerta (de Interpol) de azul a roja, la fiscalía de Los Ríos también cumplió diligentemente con su obligación de solicitar la extradición, y confiamos que el trabajo de los fiscales va a permitir traer a esta persona a Chile para que cumpla con sus responsabilidades legales”, señaló.

A Jones Huala lo atraparon el pasado lunes en una vivienda de El Bolsón, Río Negro. Se encontraba prófugo desde febrero del año pasado, cuando la Corte chilena ordenó su detención para que vuelva a prisión.