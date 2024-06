Alejandro Molinuevo “No me desvela la reelección, pero es jurídicamente posible”

En una extensa charla con el intendente de Concepción, el doctor Alejandro Molinuevo, en un programa de televisión local, el funcionario habló, entre otros temas, de la posibilidad de ser reelecto para un nuevo mandato al frente del municipio. Las implicancias legales, su trabajo en el día a día y lo que espera lograr en los próximos años:

- Sin entrar en futurología, le hago una pregunta técnica, jurídica: usted completó un periodo del municipio de Roberto Sánchez, ¿eso se cuenta para su reelección o no?

-” Eso no se cuenta, no se cuenta porque es completar un mandato, ya habían pasado dos años desde que Roberto Sánchez había tenido su segundo mandato, entonces cuando pasan dos años queda interinamente el presidente del Concejo, el interinato, que no se cuenta como mandato el interinato. Tan es así que en el interinato uno no tiene toda la legitimidad, le pasó a Osvaldo Jaldo, por ejemplo, no tiene toda la legitimidad necesaria para gobernar, porque bueno, interinamente te han puesto solamente los concejales y no te puso el pueblo. Había un pacto con el anterior intendente de continuar con ese equipo, vale decir que por un montón de motivos mismo le pasó a Osvaldo Jaldo, que era un interino y seguramente habiendo pasado los dos años de mandato, seguramente Osvaldo Jaldo va a tener la posibilidad de ser reelecto. Eso no quiere decir que es algo que a mí me desvele para nada. Yo estoy en la gestión del día a día. Del día a día del concepcionense y también proyectando una ciudad. Lo queremos hacer por escrito para dejar un documento totalmente a la vista de todos los concepcionenses, cuáles van a ser las prioridades. Estamos trabajando en equipo muy fuertemente con las cuatro secretarías que tenemos en Concepción para dejar bien plasmado y escrito todo lo que queremos para Concepción en los próximos 15 años. Así que me siento satisfecho de que estamos dando lo mejor. Pero no me desvela para nada todavía la reelección, lo que sí sé jurídicamente que sí es posible.”