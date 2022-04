La disputa del Frente de Todos en la coalición oficialista es cada día mayor. A los ya conocidos desencuentros entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner por el acuerdo con el FMI, ahora se le suma un funcionario que está en la mira de los sectores más duros: se trata de Martín Guzmán.

El ministro de Economía es el principal apuntado por La Cámpora debido al crecimiento de la inflación, que en marzo registró el nivel más alto en 20 años, y por la escalada reciente del dólar, donde volvió a ubicarse en niveles de enero. Sin embargo, el motivo por el cual desde los sectores más duros no lo quieren a Guzmán, es por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Martín Guzmán mantiene un diálogo constante con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y justamente, es este entendimiento, el que hace que Alberto Fernández lo siga sosteniendo como su principal hombre en el Palacio de Hacienda. Desde el propio entorno del presidente, remarcan que si “decide prescindir de Guzmán, se terminó su gobierno. Significaría que lo sacó La Cámpora, y no él”.

Las críticas a Martín Guzmán por parte de los funcionarios más duros del kirchnerismo

Uno de los primeros en criticar al Ministro fue el titular de la cartera de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, y uno de los representantes más fuertes de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, quien hace algunos días señaló: “Ha pasado bastante tiempo. No es el día uno o los tres meses. Todos acompañamos un montón de situaciones. Pero la verdad es que lo que no puede pasar es que el jefe de la coalición sea el ministro de Economía. Es bastante extraño lo que ha ido ocurriendo y no era el espíritu original”.

La senadora Juliana Di Tullio también apuntó contra Guzmán y se refirió a la derrota electoral en las Legislativas de 2021. “Yo que vivo en el conurbano, no caminan por el mismo lugar que camino yo, evidentemente. Porque sino se darían cuenta que el pueblo sigue sufriendo, y que hay un sector al que no le llegó el crecimiento y la bienaventuranza”.

Por qué sube el dólar, según especialistas

Este martes fue uno de los días más convulsionados para la economía argentina, después de que el dólar blue haya escalado $7 en apenas una jornada. Si bien se sintió el coletazo de la baja durante el miércoles, ya que se ubicó en $206,5.

La interna del Frente de Todos, el principal problema para la suba del dólar en Argentina. Foto Federico Lopez Claro

Sin embargo, desde algunos medios especializados y desde el mismo Wall Street señalan que el principal problema es la interna en el Frente de Todos, entre el Presidente y la Vicepresidenta.

De acuerdo con informes de los mercados de Estados Unidos, Alberto Fernández no toma medidas para no generar problemas con Cristina Kirchner, que a su vez hace de todo para desgastar al mandatario. Con ese escenario, remarcan la incertidumbre hacia el futuro por esta pelea.