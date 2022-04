El 2 de abril se cumplirán 40 años del inicio de la guerra de Malvinas, donde el ejército argentino combatió contra su par británico por el poder en las Islas. En ese sentido, Alberto Fernández volvió a reclamar por la soberanía argentina sobre el archipiélago.

“Lo único que tengo claro es que las Malvinas no son inglesas”, fue la frase con la que sentenció el reclamo argentino, nuevamente, ante la BBC, la principal cadena inglesa, en una entrevista que se dio a conocer a este viernes.

A 40 años de la guerra de las Islas Malvinas, Alberto Fernández ratificó el reclamo argentino sobre el archipiélago. Foto: Prensa

Por cumplirse 40 años del conflicto bélico, el jefe de Estado señaló: “No soy alguien que cree en las guerras. Soy alguien naturalmente pacifista. Los problemas se resuelven dialogando y encontrando puntos de acuerdo”. Sin embargo, remarcó que está dispuesto a resolver todo en una negociación entre Argentina y Gran Bretaña y aseguró: “Dialogar con los que usurpan mi tierra para ver si consigo que me la devuelvan”.

El Presidente volvió a reiterar un viejo reclamo que argumenta el país: “Son nuestra tierra”. Allí, el mandatario argentino dio los argumentos que expresa Argentina con que es “una continuidad” del territorio: una parte de la plataforma continental argentina.

“Es absolutamente incomprensible pensar que esas islas, que son una continuidad de nuestros Andes, que en algún momento se sumergen y vuelven a emerger y forman estas islas, que esas islas sean de otro territorio que no sea la Argentina. Además las ocupábamos antes que los ingleses las usurparan en 1833. Y desde entonces venimos reclamando”, comentó.

El diálogo con el Gran Bretaña, algo difícil para Alberto Fernández

Por otra parte, el mandatario argentino consideró que es poco factible que el gobierno del Reino Unido se siente a dialogar con la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, pero prometió que seguirá intentando “las veces que pueda”.

Alberto Fernández remarcó que no ve un diálogo con Gran Bretaña en este momento.

“Francamente no lo veo, porque la actitud del Reino Unido es una actitud no solamente de no hablar, sino de avanzar sobre las islas. Pero que no lo vea posible no quiere decir que desista del intento. Lo voy a seguir intentando las veces que pueda”, enfatizó.

Allí, Alberto Fernández puntualizó: “Uno de los argumentos del Reino Unido es que han ganado la guerra y eso postergó el diálogo claramente. Pero la guerra no da derechos”.