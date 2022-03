Una nueva sesión para tratar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se llevará a cabo en el Congreso de la Nación este jueves a partir de las 14.00 h. Se prevé que un tercio de los senadores oficialistas se manifiesten en contra del acuerdo, mientras que la oposición decidió que acompañará la medida positivamente.

La sesión en el Congreso está estipulada para que comience a las 14.00 h. pero se prevé que se extienda hasta la medianoche. Foto: SENADO ARGENTINA

Con un Congreso vallado, y un debate que se cree será bastante intenso, sumado a las manifestaciones que cortaron la Avenida 9 de Julio por parte de organizaciones sociales y movimientos de izquierda, durante varios días, la situación se percibe muy tensa y difícilmente se pueda resolver en pocas horas de debate.

Convertir en Ley el acuerdo con el FMI

Esa es la premisa principal que buscará parte del oficialismo conseguir este jueves a partir de las 14.00 h. Esta ley le permitiría al Gobierno Nacional confirmar el acuerdo pactado en enero pasado con el organismo internacional en pos de poder refinanciar la deuda externa.

Lo cierto es que el propio oficialismo votará de forma dividida, y es por ello que necesitará de la oposición, Juntos por el Cambio, para poder alcanzar su objetivo de convertir el acuerdo el Ley.

Cabe recordar que esta iniciativa ya cuenta con media sanción en Diputados y por los motivos antes descriptos, se cree que el debate pueda extenderse como mínimo hasta la medianoche.

Cómo se cree que se desarrollará la votación en el Congreso

Para que el acuerdo se convierta en Ley preciso que tenga un quorum especial de dos tercios de los senadores, es decir que 48 de los 72 voten a favor.

Pero el panorama no surge tan sencillo como podría serlo: y es que se estima que de los 35 senadores que forman parte del Frente de Todos, 20 de ellos acompañen el proyecto, lo que les obligaría a tener que recurrir al voto de la oposición para impulsarlo.

Entre los que no están a favor, podrán manifestar abiertamente sus críticas, pero desde el oficialismo ya trascendió un pedido interno para que las mismas sean lo más respetuosas posibles y se eviten escándalos a la hora de la exposición de cada uno.

Mientras tanto, el interbloque de Juntos por el Cambio se reunió este miércoles pasado para definir su estrategia y unificar así sus opiniones al respecto. Así resolvieron que acompañarán al quorum de dos tercios que se precisa para que se vote a favor.

En caso de que finalmente se termine aprobando el proyecto, el directorio del FMI deberá reunirse a la brevedad para evitar que Argentina caiga en default.

Es preciso recordar que a partir del lunes se le vencen a la Argentina montos de U$S 958.498.750 y al día siguiente otros U$S 1.849.677.776, lo que equivale a un total acumulado de U$S 2.808 millones.

Policía y vallas en el Congreso

Con la idea de prevenir posibles desmanes como los sucedidos la semana pasada en el Congreso de la Nación, la Policía de la Ciudad dispondrá de varios efectivos y de vallas para contener eventuales avances de los manifestantes que quieran expresarse en contra del acuerdo.

El Congreso de la Nación permanecerá vallado y con amplia presencia policial para evitar posibles desmanes de los manifestantes.

La administración porteña informó a través de un comunicado: “Se procederá a cerrar mediante un vallado las inmediaciones del Congreso, comprendiendo así un perímetro entre las avenidas Entre Ríos, Callao, Rivadavia, Combate de los Pozos y el frente que da a la Plaza del Congreso. (...) Como parte de este despliegue se dispondrá de la presencia de un importante número de efectivos”.